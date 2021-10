Le Foulopomme pommes et caramel

Ceci n’est pas un gâteau aux pommes, c’est presque des pommes au gâteau tellement le fruit de la saison y est à l’honneur. Son nom le dit, c’est le Foulopomme comme dans tout plein de pommes. Ce délice est si simple et si facile à faire que je vous invite même à ne pas éplucher les pommes. On ne fait que les épiner et les couper en morceaux. BINGO ! Pas de sucre ni de cassonade et que de la purée de dattes (riche en fibres et en bienfaits) pour sucrer ce gâteau et vous offrir un dessert santé. Je vous parie qu’on vous demandera la recette. Parole de Madame Labriski !

Donne 1 cake rond de 18 cm (7 po)

Four : 180 °C (350 °F) ■ Cuisson : environ 1 h

Ingrédients

Les pommes

420 g (3 1⁄2 tasses) de pommes non pelées, en morceaux (4 ou 5 pommes)

1 c. à thé de cannelle moulue

1 c. à soupe d’extrait de caramel artificiel ou d’extrait de vanille pur

Le cake

225 g (3⁄4 de tasse) de purée de dattes

225 g (3⁄4 de tasse) de compote de pommes non sucrée

2 œufs

1 c. à soupe d’extrait de caramel artificiel ou d’extrait de vanille pur

1⁄2 c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à soupe de poudre à pâte

1 c. à soupe de cannelle moulue

1 pincée de sel

300 g (2 tasses) de farine à pâtisserie ou autre

30 g (1⁄4 de tasse) de graines de lin, broyées

60 g (1⁄2 tasse) de noix de Grenoble, en morceaux

40 g (1⁄4 de tasse) de pépites de caramel Skor (facultatif)

COMMENT FAIRE ?

Pour Les pommes

Préchauffer le gril du four. Dans un bol, bien mélanger les pommes, la cannelle et l’extrait de caramel. Mettre la préparation sur une plaque recouverte de papier parchemin et cuire au four 5 minutes. Ça va sentir bon dans la maison.

Pour Le cake