Le Salon du véhicule électrique de retour à Québec

La deuxième édition du Salon du véhicule électrique, présenté depuis vendredi et ce, jusqu’au 3 octobre, est de retour en présentiel au Centre de foires de Québec.

Après avoir pris une pause l’an dernier durant la crise sanitaire, les concessionnaires et les consommateurs intéressés à acquérir un véhicule électrique étaient heureux de se retrouver sous un même toit.

Il s’agit du premier salon grand public intérieur à reprendre ses activités au pays, selon les organisateurs. Parmi les nouveautés présentées soulignons la Hyundai IONIQ5, la Porsche Taycan 4 et le VUS chinois SEV du constructeur Imperium pour ne nommer que ceux-là. En 2019, plus de 8000 visiteurs avaient franchi les tourniquets.

En hausse

La vente de véhicules électriques (VÉ) est en progression constante au Québec. En avril dernier, le Québec a franchi le cap des 100 000 VÉ sur les routes. Selon les dernières statistiques d’août dernier, on était rendu à 117 802, quelques mois plus tard.

«C’est une progression exponentielle», note Frédéric Saint-Laurent, directeur régional de Laval pour l’Association des véhicules électriques du Québec.

En 2030, l’objectif est de 1,5 million de VÉ sur les routes du Québec, ce qui représentera alors près de 25% du parc automobile.

«Le Québec fait bonne figure et on veut continuer. À l’échelle canadienne, presque la moitié des véhicules électriques sont vendus au Québec», a affirmé Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Les gouvernements se sont fixés des cibles ambitieuses, mais qui sont atteignables, selon les experts consultés lors du Salon.

«En 2035, les véhicules qui seront vendus au Canada devront être à zéro émission. Par conséquent, les gouvernements ont aussi un rôle pour favoriser l’adoption de ce type de véhicule-là», a poursuivi François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada qui était présent vendredi matin pour le lancement de l’événement.

«Soyons ambitieux. On a tout pour l’être. On a les ressources. On a le savoir-faire. On a l’énergie qui va nous permettre de nous propulser dans un mode de transport plus vert. Faisons de la mobilité à zéro émission une réalité chez nous le plus rapidement possible», a ajouté M. Champagne.

Hydro-Québec

Depuis 2012, plus de 3 500 bornes de recharge ont été déployées au Québec, a fait valoir France Lamperon, directrice Mobilité chez Hydro-Québec.

«Notre objectif, c’est d’avoir 2500 bornes rapides en service d’ici 2030 et d’ajouter 4 500 bornes standards dans le même horizon. Donc, plus de souci lié à l’autonomie.»

Pour les futurs «électromobilistes» mieux vaut planifier la transition pour éviter les délais de livraison lors de l’achat. Sur place, les visiteurs pourront s’informer, essayer et comparer les différents types de VÉ qui sont présentés.

«On est super privilégiés cette année, avec une quinzaine de manufacturiers qui sont présents», a dit Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis.

Pour visiter le Salon, ce sont les mêmes règles que les centres commerciaux qui s’appliquent. Donc, les visiteurs n’ont pas à présenter leur passeport vaccinal, mais le port du masque est obligatoire en tout temps.