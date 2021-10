Les parents de jeunes enfants plus méfiants envers le vaccin

Une étude révèle que la plupart des parents québécois étaient très susceptibles de faire vacciner leurs adolescents et leurs enfants plus âgés, même si la confiance diminuait en fonction de l’âge de l’enfant.

• À lire aussi: Le vaccin anti-COVID va devenir obligatoire pour tous les élèves en Californie

• À lire aussi: Le Québec compte 643 cas supplémentaires et 6 décès

L’étude EnCORE, réalisée par la chercheuse Kate Zinszer de Montréal, révèle qu’en août 2021, 50 % des parents d’enfants de deux à trois ans avaient l’intention de les faire vacciner, alors que près de 80 % de ceux d’enfants de huit à neuf ans étaient très susceptibles de les faire vacciner.

Enfin, près de 90 % des parents d’enfants de 14 à 18 ans avaient l’intention de faire vacciner leur adolescent, s’il ne l’avait pas déjà été.

Cette étude a été menée auprès d’enfants et d’adolescents de deux à 17 ans, d’éducateurs en CPE et d’enseignants au primaire et au secondaire du Québec.

Elle fait partie des sept études réalisées par le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) qui a dévoilé ses résultats cette semaine. Les experts dressent un portrait des effets de la pandémie sur l’année scolaire 2020 - 2021 partout au Canada. Il considère autant le fardeau de l’infection que ses effets négatifs sur la santé mentale et les comportements sociaux, avant l’avènement du variant delta.

Tendances au Canada

Les principales observations révèlent que l’immunité grâce aux infections demeure faible chez les enfants canadiens. C’est pourquoi la vaccination et les mesures d’atténuation comme le port du masque, entre autres, demeurent essentielles.

D’ailleurs, la plupart des enseignants conviennent de l’importance de la vaccination. C’est également le cas pour la majorité des parents qui ont l’intention de faire vacciner leurs enfants dès qu’il leur sera possible.

Jusqu’à présent, le risque de manifestations inhabituelles après la vaccination est faible chez les personnes de plus de 12 ans.

Les résultats démontrent que le risque de myocardite et de péricardite consécutive à l’infection par le SRAS-CoV-2 est plus élevé chez les enfants et les adolescents que celui découlant de la vaccination.

Enfin, les mesures d’atténuation semblent avoir fonctionné en milieu scolaire. Même si le personnel scolaire craignait de contracter la COVID-19, rares sont ceux qui ont contracté le virus à l’école.

La Société royale du Canada et le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 s’associent pour organiser le lundi 4 octobre 2021 à 14 h une conférence virtuelle gratuite et accessible à tous les Canadiens afin de partager les dernières informations et envisager les prochaines étapes.

Pour s'inscrire à la conférence virtuelle du 4 octobre, il suffit de consulter le site :

https://www.covid19immunitytaskforce.ca/kids-and-covid-back-to-school/