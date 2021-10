Les Red Sox maintiennent le rythme

Hunter Renfroe a claqué un circuit de trois points pour permettre aux Red Sox de Boston de battre les Nationals 4 à 2, vendredi soir à Washington, et ainsi rester devant les Blue Jays de Toronto dans la course aux séries éliminatoires.

La victoire des Sox (90-70) leur a permis d’atteindre le plateau des 90 victoires cette saison, une de plus que la seule équipe canadienne du baseball majeur.

Tous les points de cette rencontre ont été marqués sur des longues balles. Renfroe a ouvert le bal en sixième manche avec une puissante frappe au champ centre qui a permis à Xander Bogaerts et J.D. Martinez de croiser la plaque.

Dès le lancer suivant, Bobby Dalbec a lui aussi expédié la balle hors des limites du Nationals Park. C’en était fini pour le lanceur partant Josh Rogers, qui a permis sept coups sûrs et trois buts sur balles en plus des deux circuits.

Alcides Escobar a lui aussi étiré les bras pour Washington en septième, imité dès le tour au bâton suivant par Jordy Mercer.

Les Rays s’approchent du 100

À New York, les Rays de Tampa Bay ont enregistré leur 99e gain de la présente campagne en disposant des Yankees par la marque de 4 à 3.

Ce gain de la formation floridienne plaira sans doute aux Blue Jays (89-71), qui restent derrière les Yankees (91-69) au classement des équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Nelson Cruz a inscrit les Rays au pointage avec un circuit en solo dès la première manche. L’égalité a rapidement été créée, gracieuseté d’un simple de Giancarlo Stanton.

Au tour au bâton suivant, Kevin Kiermaier a produit un autre point et les Rays n’ont plus regardé derrière par la suite. En neuvième manche, Wander Franco a donné une priorité de trois points aux siens avec un simple qui s’est avéré très important, puisque l’équipe locale s’est rapprochée avec des efforts de Joey Gallo et Brett Gardner.

Louis Head (2-0) a ajouté la victoire à sa fiche, tandis que Andrew Kittredge, qui a lancé en neuvième manche, a enregistré son huitième sauvetage de la saison, qui a bien failli se changer en sabotage.