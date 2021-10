Mécontentement sur les services de VIA Rail dans l’Est

Les services de VIA Rail offerts dans l’Est-du-Québec suscitent du mécontentement depuis qu’un seul aller-retour par semaine est offert pour la liaison entre Montréal et Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Suspendu durant 17 mois, le service de train de passagers est de retour partiellement depuis le 11 août dernier au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Si trois aller-retour sont normalement disponibles pour le train l’Océan, reliant Montréal et Halifax, seulement un aller-retour est offert pour le moment. Les services réguliers ont toutefois été rétablis pour d’autres liaisons.

Aucune date officielle n’a cependant été communiquée par VIA Rail Canada pour un retour du service complet pour cette ligne de train. Le transporteur a indiqué par courriel que ses «équipes continuent de travailler sur un plan de reprise pour tous les services de VIA Rail au pays et les détails seront communiqués en temps opportun».

Une offre de services qui est alors considérée comme inacceptable par la Coalition des Gaspésiens pour l’avenir du train, qui ne comprend pas pourquoi le service régulier n’est pas de retour pour l’est du pays alors qu’il l’est pour bien d’autres liaisons.

«Il y a un manque de considération. On considère les gens l’Est-du-Québec et de l’Est du Canada comme des citoyens de 2e et de 3e ordre», a affirmé Bernard Babin de la Coalition des Gaspésiens pour l’avenir du train.

Le train de passagers ne se rend plus à Gaspé depuis septembre 2013, le dernier arrêt étant désormais à Matapédia.

La Coalition des Gaspésiens pour l’avenir du train souhaite aussi que les trains de VIA Rail se rendent jusqu’à New Richmond où la voie ferrée a été réhabilitée.