Notre compagnon de la pandémie est mort

La vie est faite de petits et de grands malheurs. J’ai hésité à écrire cette chronique, sachant que nombre de lecteurs estimeront sans doute que les tragédies au quotidien que nous vivons collectivement en cette pandémie devraient occuper tout l’espace médiatique.

Je me permets ce sujet, ce matin, parce que je vous ai parlé quelques fois de ce chaton, offert à ma petite-fille à Noël. Comme bien d’autres animaux domestiques dans plusieurs familles québécoises, ce chat nous avait donné du bonheur durant les jours sombres de cette pandémie. Voici la fin malheureuse de cette histoire : Ronron a été tué mercredi matin. C’est devant la maison de ma petite Rose, face à une école primaire, que le chat a été frappé par une voiture qui l’a écrasé et qui a poursuivi sa route. Sa petite maîtresse de quatre ans a vu son trésor étendu sur la chaussée. Elle a exigé sur-le-champ de partir pour sa garderie.

ROSE RONRON

Lorsque je lui avais apporté celui auquel elle a donné le nom de Ronron, elle avait dit : « Moi, je m’appelle Rose, alors on a presque le même nom. C’est exactement le cadeau que je désirais ». Depuis, elle n’avait cessé de l’adorer.

Mercredi soir, elle m’a dit au téléphone : « Ça va, grand-maman ? » C’est comme si elle voulait me consoler. « Ronron est parti au paradis des chats », lui ai-je répondu. Alors, mon fils a précisé : « Tout va bien, tout va bien, maman ». Et j’ai compris à quel point il était blessé et triste.

Car il n’y a pas de telle chose qu’un petit malheur pour une enfant de quatre ans qui perd son chat. Ronron, devenu un ado, sévissait dans son quartier où il avait séduit les résidents, aujourd’hui tristes comme nous, sa famille adoptive, une famille amoureuse de chats, plutôt que de chiens.

UN CHAT NON URBAIN

Ronron n’était pas fait pour la grande ville. Il refusait d’être domestiqué. Durant ces mois où il a vécu en liberté, alors qu’il courait la ruelle et traversait les rues, se croyant au paradis justement, il a rendu heureuses une petite fille et sa famille.

En fait, ce félin nous faisait oublier la pandémie, contrairement à tous les gens que l’on croise depuis un an et demi. Car l’engouement actuel pour les animaux de compagnie représente une véritable échappatoire, une des rares que l’on connaît.

Le confinement m’a empêchée de voir Ronron durant de longs mois, mais sa présence m’habitait et m’apaisait puisque je savais, entre autres, la joie qu’il procurait à ma petite Rose et à ses parents.

Même mon Anglais, à qui j’ai annoncé la nouvelle après avoir entendu la voix de mon fils prononcer sans une émotion apparente, « Ronron est mort », mais dont j’ai deviné le bouleversement, a eu une réaction. J’ai vu les yeux du représentant de l’Angleterre s’embuer.

Rose devra faire son deuil et c’est probablement le seul souvenir vif qu’elle gardera de la pandémie. C’est aussi sa première vraie peine, le premier déchirement du début de sa vie. Tant de bonheur l’attend, cependant. Et de plaisirs et d’émotions vibrantes.

Les petits bonheurs nous seront essentiels à l’arrivée de l’automne. Hier, j’ai vu le ciel s’assombrir autour de seize heures. Dans ma campagne, la froidure s’installe inéluctablement.

J’ai conscience d’écrire une chronique qui nous permet de fuir l’atmosphère d’affrontement perpétuel et un climat toxique qui renvoie dos à dos tous les citoyens. Que de tensions, que de combats périlleux, que d’antagonismes !

Il a fallu la mort de ce jeune chat, qui nous fait pleurer et qui plonge notre petite fille dans la peine, pour retrouver des émotions simples, des larmes chaudes et l’envie de cajoler Ronron, désormais libre au paradis des chats.