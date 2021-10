Nouveautés rafraîchissantes chez Dewalt

Le fabricant Dewalt frappe un grand coup ce mois-ci en annonçant la sortie de trois nouveaux outils qui ne manqueront pas de faire tourner les têtes, en commençant notamment par cette nouvelle perceuse-tournevis 12V MAX qui en possède justement quatre. On retrouve aussi une nouvelle scie tout usage qui se transforme en mini meuleuse, et à l’autre extrémité du spectre abrasif, une meuleuse de 7 po dotée de plusieurs caractéristiques de sécurité à découvrir. Enfin, le fabricant Ridgid nous propose un gonfleur haute pression à batterie, idéal près de la piscine ou des vélos, dans la voiture, et partout où une petite dose d’air sous pression est nécessaire.

1. Scie tout usage 3 po 20V MAX XR de Dewalt

Photo courtoisie

Doté d’une lame circulaire ou d’un disque de 3 po de diamètre, cet outil est idéal partout où une scie conventionnelle ou encore une meuleuse seraient trop grosses ou encombrantes. L’outil, qui se tient d’une seule main, est idéal pour couper la tuile céramique, les pièces métalliques, le gypse, le PVC, le fibrociment et le plastique. Son moteur bidirectionnel tourne jusqu’à 20 000 tr/min et son protège-lame inclut un capteur de poussière équipé d’une connexion AirLock pour branchement sur un extracteur à poussière.

Offert chez les détaillants Dewalt (dewalt.ca)

2. Perceuse/tournevis XTREME 12 V MAX de Dewalt

Photo courtoisie

Cette nouvelle perceuse-tournevis est livrée avec 4 accessoires, soit un mandrin de 3/8 po, un porte-embout hexagonal 1/4 po et un porte-embout hexagonal 1/4 po décentré qui facilite drôlement le vissage dans les endroits difficiles. À cela s’ajoute un accessoire coudé qui s’utilise seul, ou encore qui s’installe entre l’outil et les trois autres accessoires précédents afin de former un angle droit. Cet outil est le rêve à portée de main de l’installateur professionnel, mais aussi de tout bricoleur sérieux qui désire un outil polyvalent.

Offert chez les détaillants Dewalt (dewalt.ca) Modèle no DCD703 – Environ 270 $

3. Meuleuse 60V MAX 7 po FLEXVOLT de Dewalt

Photo courtoisie

Issue de la gamme « Perform & Protect », cette nouvelle meuleuse de 7 po FLEXVOLT possède le système d’embrayage E-Clutch conçu pour prévenir les contrecoups accidentels, une protection plus que nécessaire lorsque l’outil propulse le disque jusqu’à 6500 tr/min et possède une puissance à couper le souffle. La meuleuse peut aussi être équipée de la balise no DCE042 afin d’être localisée facilement avec l’application Dewalt Tool Connect.

Offert chez les détaillants Dewalt (dewalt.ca) Modèle no DCG440B – Environ 320 $ (outil seulement)

4. Gonfleur haute pression 18V de Ridgid

Photo courtoisie

Ce gonfleur haute pression à batterie de 18V, qui possède une jauge numérique précise et facile à lire, s’arrête automatiquement une fois la pression voulue atteinte. Idéal pour gonfler de petits articles gonflables et même des pneus de camion en moins de 5 minutes, il atteint néanmoins une pression maximale de 150 PSI. Vous n’avez pas de batterie 18V sous la main, pas de problème, il se branche aussi sur l’allume-cigarette de 12 V DC de la voiture.

Offert chez Home Depot (homedepot.ca) Modèle no R87044 – Environ 70 $ (outil seulement)