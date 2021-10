Octobre, Mois de la sensibilisation à l’obésité

L'obésité est une maladie chronique reconnue. Les patients suivis à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (IUCPQ-UL) ont souvent tout essayé pour retrouver la santé: régimes, activité physique, mais rien n’y fait. Les équipes de l'Institut font une réelle différence dans la vie de ces patients en les aidant à retrouver la santé.

C’est près de 650 chirurgies par an que réalise le Département de chirurgie générale et bariatrique. Il est composé de la plus grande équipe de chirurgiens au Canada. Ayant développé une technique reconnue à travers le monde, les experts de l’Institut travaillent quotidiennement pour prévenir et traiter l’obésité, cette maladie encore trop souvent sous-diagnostiquée. Il faut arrêter de voir l’obésité sévère uniquement comme un problème d’habitudes de vie. Il s’agit d’une maladie complexe qui comporte plusieurs facettes.

Soutenez la Fondation IUCPQ pour aider à faire une différence dans la vie de centaines de patients. En soutenant la cause, vous faites avancer la recherche et les traitements efficaces.

En octobre, transformez des vies et faites naître l’espoir.

