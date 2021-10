PGA: Roger Sloan au plus fort la course

Le golfeur canadien Roger Sloan a remis une carte de 67 (-5) à sa deuxième sortie au Championnat Sanderson Farms, vendredi à Jackson, au Mississippi, pour se maintenir parmi les meneurs.

• À lire aussi: PGA: Maverick McNealy en avance au Championnat Fortinet

• À lire aussi: PGA: Adam Hadwin amorce la saison en force

• À lire aussi: Roger Sloan s’incline, mais marque l’histoire

Le représentant de l’unifolié a calé six oiselets contre un seul boguey. Son cumulatif de 133 (-11) le place au sixième rang, soit une perte de deux positions durant la deuxième ronde, mais il est tout de même demeuré à deux frappes de la tête.

Cette première place est partagée entre trois participants, soit les Américains Nick Watney, Sahith Theegala et Will Zalatoris. Ce dernier a été impressionnant lors de la deuxième journée d’activités, lui qui a monté de 49 positions grâce à un parcours sans faute de 11 oiselets.

Des sept autres Canadiens en lice à ce tournoi, quatre participeront aux rondes de la fin de semaine. Corey Conners (136; -8), Taylor Pendrith (137; -7), ainsi que Mackenzie Hughes et Adam Hadwin (138; -6) prendront tous le départ de la troisième ronde, samedi.

Adam Svensson (143; -1), Nick Taylor (144; E) et Michael Gligic (145; +1) n’ont pas eu la même chance, eux qui ont tous été victimes du couperet.

LPGA : Brooke M. Henderson se démarque dans le New Jersey

La Canadienne Brooke M. Henderson a remis une excellente carte de 66 (-5) au terme de la première ronde de la Classique Shoprite de la LPGA, disputée à Galloway, dans le New Jersey.

La membre de la feuille d’érable a réussi six oiselets, dont un sur chacun des trois derniers fanions, et commis seulement un boguey. Elle partage ainsi la troisième place du classement avec sept adversaires, à un coup des meneuses. Ce duo au sommet est composé de la Sud-Coréenne So Yeon Ryu et de l’Anglaise Jodi Ewart Shadoff.

La seule autre représentante de l’unifolié en lice, Alena Sharp, a retranché une frappe à la normale de 71. Elle partage ainsi la 51e position avec une kyrielle d’adversaires.