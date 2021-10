Premier départ universitaire à la maison pour Desjardins

La nouvelle ne pouvait arriver à un meilleur moment pour le nouveau quart-arrière partant du Rouge et Or, Arnaud Desjardins. Le jeune homme natif de Montréal effectuera son premier départ universitaire au stade Percival-Molson face aux Redbirds de McGill. Une occasion de réjouissance pour ses proches.

«Disons que ma famille était vraiment heureuse quand je leur ai annoncé la nouvelle. Ils seront là pour venir m’encourager en plus de quelques amis. Ce sera assurément un beau moment», mentionne le jeune homme âgé de 21 ans.

Une situation qui ne place pas plus de pression sur les épaules de Desjardins.

«Je me sens un peu fébrile. Je pense que c’est normal à la veille de mon premier départ universitaire. Ça demeure que mes décisions sont plus autoritaires depuis un bon moment et je suis sûr de bien faire pour mon baptême de feu.»

Appui important

Selon le receveur finissant Mathieu Robitaille, la décision a été très bien acceptée par l’équipe et les joueurs en offensive.

«On a 100% confiance en Arnaud tout comme on avait confiance en Thomas. Je pense que ça peut fouetter l’attaque à faire mieux, un peu comme quand une équipe change de gardien de but au hockey.»

Ce changement de rythme pourrait aider l’unité offensive de Justin Éthier à jouer avec un sentiment d’urgence plus important. Robitaille semblait confiant de voir l’attaque débloquée.

«On va avoir un niveau de plus face à McGill. On veut aider Arnaud le plus possible et tout le monde va donner un effort supplémentaire pour lui faciliter le travail.»

Attribut supplémentaire

Le principal intéressé est très conscient que sa grande mobilité pourrait être mise à contribution rapidement et qu’elle l’a aidé à obtenir le poste de partant.

«Je suis un quart en premier et mon travail est de lancer le ballon. Je possède cependant une arme supplémentaire avec mes jambes et je n’ai jamais eu peur de l’utiliser. Je ne vois pas pourquoi ça changerait.»