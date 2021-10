Québec ville en rose est lancé!

Le mouvement philanthropique de la Fondation du CHU de Québec, présenté par Québecor et sous la présidence d‘honneur de M. William Trudel, président-fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation, se déploie pour une dixième édition prometteuse en appui au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval! Ainsi, jusqu’au 31 octobre, entreprises, sites et monuments de la grande région de Québec s’illumineront en rose tandis que les partenaires ainsi que les porteurs de lumière se mobiliseront afin d’appuyer financièrement cette importante cause. L’encan interactif grand public est également de retour avec une multitude de lots aussi variés qu’attrayants! Il n’attend que vous!

Vous pouvez aussi joindre le mouvement en récoltant des dons à titre de porteurs de lumière ou en appuyant l’un d’eux. Parce que chaque année, plus de 1 200 personnes reçoivent un diagnostic de cancer du sein et sont traitées, ici à Québec... Chaque geste fait la différence et illumine leur quotidien.

► Pour tout savoir sur Québec ville en rose ou pour faire un don : quebecvilleenrose.ca