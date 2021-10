Salon du véhicule électrique de Québec

Si vous désirez voir, essayer, analyser et comparer les nouveaux produits et les toutes dernières innovations technologiques en matière de mobilité électrique, rendez-vous au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable, présenté par iA Services aux concessionnaires, qui se déroule jusqu’à dimanche, au Centre de foires de Québec.

Automobiles, motos, scooters, vélos, cyclomoteurs, bateaux, triporteurs, planches à roulettes, trottinettes, gyropodes, karts, bornes électriques, ainsi que différents services et autres découvertes vous y attendent. Vous en ressortirez électrisés!

L’événement offre même l’opportunité aux professionnels et au grand public de faire un essai routier sur circuit urbain de plusieurs véhicules à partir de la salle d’exposition. De plus, de nombreuses conférences approfondiront les diverses facettes de l’électrification des véhicules. En 2019, la première édition de ce salon avait connu un vif succès, accueillant 8 244 visiteurs.

► Pour connaître tous les détails de la programmation et acheter votre billet, consultez le sveq.ebems.com