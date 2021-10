Soccer universitaire : place à la rivalité Carabins/Rouge et Or

Ce n’est pas un, mais bien deux duels au sommet qui auront lieu entre les équipes de soccer des Carabins de l’Université de Montréal et du Rouge et Or de l’Université Laval, vendredi soir, au CEPSUM.

Les formations féminines s’affronteront en début de soirée, tandis que les clubs masculins seront en action par la suite. Dans les deux cas, les Bleus sont au premier rang du classement du Réseau du sport étudiant du Québec, tandis que les Rouges sont deuxièmes.

Pour l’entraîneur-chef des femmes chez le Rouge et Or, David Desloges, ce duel représente déjà un moment clé de la saison de son club.

«L’équipe qui terminera au premier rang en saison régulière aura la chance de jouer l’ensemble des séries éliminatoires à domicile. Ça représente vraiment un avantage. Dans ce contexte, si nous remportons le match de vendredi, nous prenons déjà un avantage sur la suite du championnat. Ça ne s’arrêtera pas là, mais ça peut nous donner une option intéressante», a indiqué celui dont la formation à un dossier de 4-0-1.

«C’est aussi une question de confiance. Si nous remportons nos matchs contre les Carabins en saison régulière, nous serons plus en confiance pour la suite des choses.»

Un match comme un autre, mais...

De leur côté, l’équipe féminine des Carabins a toujours une fiche immaculée de 5-0-0. Le mot d’ordre pour l’affrontement de vendredi semble être de faire comme s’il s’agit de n’importe quel autre affrontement.

«Nous croyons que tous nos matchs sont très importants. Nous approchons la moitié de la saison et nous sommes toujours en progression. Je ne cacherais pas que nous savons qu’il s’agit d’un gros match, mais nous tentons d’aborder ce duel comme tous les autres», a dit la milieu de terrain des Carabins Karine Lafontaine.

Celle qui en est à sa dernière saison au niveau universitaire a tout de même ajouté que son équipe avait le même objectif que celui du Rouge et Or, c’est-à-dire disputer tous ses éventuels matchs éliminatoires avec l’avantage du terrain.

«Nous sommes bien conscientes que c’est beaucoup plus plaisant de jouer devant nos partisans et de ne pas faire trois heures de route», a-t-elle affirmé avec le sourire dans la voix.

Un bon défi

Chez les messieurs, les Carabins ont un dossier de 4-0-0, alors que le Rouge et Or détient une fiche de 2-0-2. Le milieu de terrain des Lavallois Jean-Philippe Lévesque ne cache pas que l’Université de Montréal représente un premier vrai défi pour les siens cette saison.

«Je dirais que nous avons eu un calendrier un peu favorable en début de saison, a exprimé l’étudiant en médecine dentaire. Nous n’avons pas encore joué contre [les Patriotes] de l’UQTR et l’UdeM, que je considère dans les équipes de haut de tableau.»

«Nous avons toutefois fait un match nul contre les Citadins [de l’UQAM] à notre dernière sortie et notre objectif est de rebondir contre les Carabins. Ce n’est jamais facile de jouer au CEPSUM, mais nous pouvons envoyer un message en l’emportant là-bas.»

