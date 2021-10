Un élève retiré de l'école après avoir été bousculé par un surveillant

Un étudiant a été retiré de l’école après qu’un surveillant l’ait bousculé en pleine heure du dîner.

L’événement se serait produit jeudi sur le du dîner. Alors que l’adolescent était en train de manger, un autre élève lui aurait lancé un peu de nourriture. L’adolescent aurait répliqué, et c’est à ce moment qu’un surveillant de l’école s’en serait mêlé.

Le surveillant aurait enlevé le cabaret avant de lui demander de sortir de la cafétéria.

L’adolescent, qui préfère garder l’anonymat, raconte toutefois que le surveillant l’aurait poussé vers la sortie.

« Je n’ai pas rétorqué, je me suis calmé, je l’ai suivi et j’ai commencé à partir », explique-t-il.

Cependant, le surveillant aurait cherché à confronter le jeune. « Il s’est mis à deux pouces de mon visage et m’a demandé c’était quoi le problème. J’ai mis mon bras pour faire une distance entre nous deux, et il m’a pris le bras pour m’amener, mais je me suis enlevé », relate l’adolescent.

Le surveillant aurait ensuite arraché le bandage aux doigts de l’adolescent, qui était blessé.

L’adolescent avoue avoir eu peur du surveillant.

« C’est un adulte qui est censé être responsable, et il m’a vraiment menacé », lance le jeune.

Il ne s’agit pas de la première altercation entre l’adolescent et ce même surveillant. Une autre situation se serait déroulée en 2020, alors que l’élève mangeait dans un endroit où il n’aurait pas eu le droit.

Les parents de l’adolescent ont fait appel au Protecteur de l’élève pour tenter de trouver un terrain d’entente avec l’école. C’est à ce moment qu’ils ont appris que les surveillants n’ont aucune formation pour interagir avec les élèves.

Les parents auraient eux-mêmes proposé une formation à la direction, mais celle-ci n’a finalement pas abouti.

« J’ai l’impression qu’on a tout oublié ce qui s’était passé l’année dernière », explique la mère de l’adolescent.

Les parents y voient d’ailleurs une grande injustice puisque l’étudiant a été retiré de l’école, mais le surveillant continue d’y travailler.