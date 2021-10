Un pilote de ligne raconte son premier vol après 18 mois d’arrêt

Dominic Daoust, un commandant de bord qui n’a pu voler depuis 18 mois en raison de la pandémie a finalement pu renouer avec sa passion, cette semaine, aux commandes d’un Airbus 321.

«Mon dernier vol était le 16 mars 2021. On était sur une rotation six jours. On était partis au moment chaud, lorsque les écoles fermaient, lorsque le Canadien [de Montréal] a arrêté de jouer. On ne savait pas trop ce qu’il y avait devant nous, ç’a été une grosse période d’angoisse», s’est rappelé le pilote de ligne en entrevue sur les ondes de LCN, vendredi.

Les mois ont passé, et M. Daoust a répondu à l’appel du gouvernement en contribuant dans le réseau de la santé pendant la crise sanitaire. S’il avait l’espoir de retourner travailler dans le milieu de l’aviation, il a douté à certains moments que les choses reviennent comme avant.

«À pareille date l’an passé, je me demandais même si c’était pour repartir un jour. Le pronostic n’était pas aussi optimiste qu’aujourd’hui», a-t-il mentionné.

C’est en août dernier qu’il s’est remis dans ses livres de pilote pour se remettre à jour; il était rappelé pour faire des vols en septembre.

Après avoir étudié, il a fait plusieurs sessions d’entraînement aux urgences sur simulateur.

«Tout est revenu assez vite, j’ai été surpris!»

Il a enfin pu se remettre aux commandes d’un appareil et son premier décollage, sur la piste 06 droite à l’aéroport Montréal-Trudeau, a été très particulier.

«Le simulateur, il y a quelque chose qu’il ne peut pas reproduire. L’accélération, le bruit des moteurs. J’ai eu le “motton” un peu, mais ça n’a pas duré. Il fallait que je me ressaisisse parce qu’il y avait une “job” à faire. C’était un beau moment, je vais m’en souvenir toute ma vie», a-t-il conclu.