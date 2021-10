GAUTHIER, Florent



À l'Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec le 22 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Florent Gauthier. Il était l'époux de feu madame Yvette Rancourt, le fils de feu Béatrice Debellefeuille et de feu Arthur Gauthier.L'inhumation des cendres suivra après les funérailles, au cimetière Saint-Félix-de-Cap-Rouge. Il laisse dans le deuil sa conjointe Thérèse Labrie, ses enfants : Serge (Thi ly le), Hélène (Sylvain Lévesque) et Anne Gauthier (Louis Hamel); ses petits-enfants : Alexandra, Mélissa, Coralie, Do, Étienne et Ann-Sophie; son frère Paul (Simone Barette), sa sœur Céline ainsi que son beau-frère Aimé Paradis.