BERNARD, Louisette



À la Maison d'Hélène, le 11 septembre 2021, à l'âge de 64 ans est décédée dame Louisette Bernard, épouse de feu monsieur Claude Bourgelas. Fille de feu dame Rita Daigle et de feu monsieur Amédée Hervé Bernard, elle demeurait à Sainte-Perpétue. Elle laisse dans le deuil ses filles: Cyndi (Patrick Desrosiers), Katy (Keven Gilbert), Mélanie; ses petites-filles Anna-Belle et Emma Gilbert. Ses frères et ses sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Line, Floriant (Francine Beaulieu), feu Rosaire (Colette Girard), Denise (René Daigle); De la famille Bourgelas: Georges (Ginette Huard), Diane (Pierre Fournier), feu Lucille (Jacques Miron), feu Roger (Sylvie Caron), Mario, Sylvain. Sont également affectés par son départ ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille tiennent à exprimer leur reconnaissance envers le personnel de La Maison d'Hélène pour leur accompagnement et les soins reçus qui furent empreints d'une chaleur humaine réconfortante. Des remerciements également au personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins apportés lors du passage de notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La fondation de La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.La famille vous accueillerade 13h à 14h30 aude la déposition des cendres au cimetière paroissial.