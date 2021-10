POTVIN, Gaston



À son domicile, entouré de l'amour des siens, le 23 septembre 2021, est décédé à l'âge de 76 ans, M. Gaston Potvin, époux de Mme Nicole Bolduc, fils de feu Joseph Potvin et de feu Adélia Langevin, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Québec.La disposition des cendres aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mme Nicole Bolduc, son frère, René (feu Yvette Villeneuve); sa sœur, Françoise (Lucien Sanschagrin); ses belles-sœurs: Lise Desjardins (feu Jean-Paul Potvin), Micheline Simard (feu Hervé Potvin), Thérèse Bolduc (feu Jules Hourdeau), Denise Bolduc (feu Serge Labrecque) et Mariette Bolduc (feu André Dubord); son beau-frère, Gilles Bolduc; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance aux anges du CLSC de Trois-Rivières, l'équipe des soins à domicile, qui l'ont accompagné jusqu'à son dernier voyage. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (6070, rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, QC H1N 1C1).