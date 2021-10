LE MAY, Réjean



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 janvier 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Réjean Le May, fils de feu Jean-Marc Le May et de feu Simone Blanchette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants: Pierre-Yves (Nathalie Laberge), Myriam (Kim Osborne), Isabelle et Joël; ses petits-enfants: Charlotte, Zachary, Luca, Arno, Colette ainsi que son arrière-petite-fille Niobe; son frère Yvon (feu Denise Matte), son beau-frère Luc Lemay (feu Marcelle Le May). Il laisse également dans le deuil son amie Louise Dion (Cantin) et sa famille; ses amis: Rémi Paquet (Ginette Beaulieu), Dominique Dugal (Isabelle Labrecque) et Philippe Bernier (Audrey Bégin). La famille tient à remercier les préposés aux soins à la personne du CLSC Des Rivières, ainsi que son médecin, la docteure Caroline Bédard.