BOURGOIN, Rolande



Est décédée à l'âge de 93 ans madame Rolande Bourgoin, fille de feu Aldéric Bourgoin et de feu Hélène Leclerc, le 25 décembre 2020 au CHSLD Côté Jardins à Sainte-Foy.Elle laisse dans le deuil son époux Emmanuel Fontaine; ses 4 enfants: Carole (Vincent), Denis, Christian (Johanne) et Martin (Marcelle); ses 3 petits-enfants: Jean-Nicolas (Karine), Catherine (Marc) et Sophie (Zenka); ses 4 arrière-petits-enfants: Anaïs, Camille, Elliot et Éva-Maude; les petits-enfants par alliance de Johanne: Lisa-Maria (Tom), de Marcelle: Sébastien, Véronique (Samuel), Sabrina (Jean-François), Amélie (Sébastien) et Francis (Alexe). Elle était la sœur de: feu Magella (feu Gérard), Solange (Raymond), Paulette (feu Georges), Marcelle (feu Hildébran), Jean-Paul (feu Édith) (Henriette), Julien (Denise), Monique (feu Hubert), Pauline (feu Raymond) (feu Clément), Louiselle (feu Fernand), Gilles (feu Diane), Albert (Céline), feu Carol, feu Raymonde et feu Ginette (feu Michel) (feu Gilles). Elle était la belle-sœur de: feu Jean-Thomas (feu Jeanne d'Arc), feu Gabrielle, feu Joseph-Marie (feu Thérèse), feu Jeanne d'Arc et feu Euchariste (feu Lucie). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces et leurs conjoints, enfants et petits-enfants. La famille remercie la Dr Julie Lemay et tout le personnel du CHSLD Côté Jardins, de même que tout le personnel soignant qui a accompagné et soigné notre mère jusqu'à ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société québécoise de la fibromyalgie, 245 Rue Soumande, bureau 287, Québec, 418 704-5437 ou à la Société de l'arthrite, 125-1275, chemin Ste-Foy, Québec (QC), G1S 4S5, tél.: 1-800-321-1433.