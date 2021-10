LE MAY, Dr Claude



À son domicile, le 18 septembre 2021, est décédé Dr Claude Le May, époux de Hélène Lemay. Il était le fils de feu Thérèse Castonguay et de feu Jean-Marie Lemay. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Anabel (Sébastien Rouleau), Félix (Marie-Claude Levesque), Alexis (Michèle Motard); ses petits-enfants: Édouard Rouleau (Rose-Marie Trudel), Marie Rouleau (Jean-Félix Renaud Foisy), Béatrice Le May (Raphael Lefebvre), Arthur Le May, Oscar Le May, Gustave Le May, Jean-Baptiste Le May et Elsa Le May, ainsi que son arrière-petit-fils, Jules Foisy. Il était le Popy aimé de: Julie Gingras (Justine et Florence Leclerc), Christine Gingras (Diego et Élodi Lopez-Gingras) et Charles Gingras (Christian, Hugo et Thomas Gingras). Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Jacques (Colette Abel), Édith, Paulin (France Lambert), Yvette (Richard Laliberté), Bruno (Annie Paquet), Line, feu Ginette (feu Georges Bergeron) et feu Jean-Noël, Diane et Lin; ses beaux-frères et belles-soeurs Lemay: Odette (Michel Blanchet), Claude (Françoise Lemay), Gisèle (Marcel Lemay), Jean-Charles (Gisèle Poulin), Gilles (Ghislaine Marcoux), Pauline (feu Christian Gingras), Lucille (feu Gilles Tremblay) et Daniel (Lorraine Marquis); de nombreux oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, amis et amies. Un merci spécial pour le soutien tout au long de sa maladie à ses confrères du Séminaire de Québec, à ses confrères de médecine et d'urologie et à l'équipe d'hémato-oncologie de l'Enfant-Jésus. La famille vous accueillerade 14h à 16h pour les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Laurent - Rivières-du-Chêne (Communauté Ste-Croix). Site internet : www.stlaurent-duchene.ca. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire