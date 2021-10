5 rencontres marquantes

Un chanteur ne se construit pas seul. Au fil de sa route, des rencontres déterminantes ont façonné l’homme et l’artiste qu’est devenu Mario Pelchat. Voici cinq personnes qui ont un impact, chacune à sa façon, dans sa carrière.

• À lire aussi: Secrets de longévité d’un chanteur populaire

Céline Dion | À défaut d’une ballade

Photo d’archives

Lorsqu’il a signé un contrat avec Sony Music, au début des années 1990, Mario Pelchat avait une chose en tête : enregistrer un duo avec sa partenaire de maison de disques, une certaine Céline Dion. Les deux chanteurs n’étaient pas des inconnus. Ils se côtoyaient depuis plusieurs années sur les plateaux de télé. Céline Dion avait même déjà accepté de monter sur scène avec lui, un soir de première au théâtre Saint-Denis, pour chanter Endless Love.

René Angélil l’aimait bien. « T’as du feeling, toé », lui disait-il lorsqu’ils se croisaient.

Mario Pelchat pouvait donc espérer une réponse positive quand il a transmis sa demande par le truchement de Vito Luprano, alors le bras droit de René Angélil.

Même si elle a été positive, la réponse l’a d’abord déçu. Avec son tempo rapide et son ambiance Motown, Plus haut que moi n’était pas ce qu’il avait en tête.

« J’aurais voulu faire une grande ballade avec de grandes envolées vocales », se souvient-il.

Le succès du titre le fait vite changer d’avis. « J’étais content parce que ça tournait beaucoup et ça sortait du lot. »

Presque 30 ans plus tard, il a inclus Plus haut que moi dans la compilation de ses grands succès.

Encore une fois, René Angélil avait eu du flair.

Robert Hossein | Le déclic

Photo d’archives

Si Mario Pelchat a pu ajouter une corde importante à son arc en jouant dans des comédies musicales à succès, il le doit au réalisateur français Robert Hossein.

Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, Don Juan, ces accomplissements ne noirciraient pas son curriculum vitæ si les producteurs de La vie en bleu, une comédie musicale consacrée à Pablo Picasso, dont la mise en scène était signée Robert Hossein, avaient trouvé le comédien pour le rôle-titre en France, comme ils l’espéraient.

Or, ils n’ont pas trouvé et ils ont mis le cap sur le Québec. Mario Pelchat a passé l’audition. Il a eu le rôle et Picasso a marqué un tournant dans sa carrière.

« Robert Hossein (mort le 31 décembre 2020 à l’âge de 93 ans) était vraiment un grand acteur, il m’a appris à jouer et à interpréter. Par la suite, j’ai eu l’impression que je ne chantais plus de la même façon, que j’avais compris quelque chose. Un déclic s’est fait. »

Mario Pelchat se souvient avec amusement que Hossein était constamment dans le jeu.

« Quand je suis arrivé en France, je me suis rendu compte que c’était tout un personnage qui jouait le rôle de sa vie tout le temps.»

Martin Peltier | « C’est ma chanson »

Photo d’archives

En 1980, Mario Pelchat est un jeune chanteur en quête de chansons lorsqu’il convainc Martin Peltier, un artiste assez connu à cette époque au Québec, de le recevoir chez lui.

L’objectif ? Trouver dans les compositions de Peltier du matériel pour le jeune Pelchat. « Il me joue plein de chansons, aussi belles les unes que les autres, mais ce n’était pas encore ça. À un moment donné, j’étais un peu fatigué, alors je suis parti de la cuisine et je suis allé m’asseoir dans la pièce à côté. Sur une table basse, il y avait un texte de chansons. »

C’était Je suis un chanteur.

« Je lis ça : Attention j’arrive, j’étais dans l’éclipse, ouvrez le projecteur, je suis un chanteur. »

C’était sa chanson. À lui. Mais Martin Peltier ne l’entendait pas ainsi. « Ben non, c’est mon prochain 45 tours, les orchestrations sont faites. » Mario insiste : « Martin, c’est ma chanson. Elle est là et tu ne me la chantes pas. Attention j’arrive. Tu es arrivé toi, tu fais déjà des disques. »

Martin Peltier finit par accepter d’aller faire un test en studio. Cette maquette sous le bras, Mario Pelchat va cogner à la porte d’un producteur.

À l’automne 1981, Je suis un chanteur sera numéro un pendant 17 semaines consécutives du palmarès Radioactivité.

Ginette Reno | « C’est ça que je veux faire »

Photo d’archives

Jeune, Mario Pelchat ne manquait aucune occasion de chanter devant parents et amis, mais c’est quand il a vu Ginette Reno sur une scène qu’il a su que sa passion deviendrait son métier.

C’était un soir à Dolbeau, il y a près d’un demi-siècle. Ginette Reno venait de s’établir comme une des grandes voix du Québec.

Dans la salle, un jeune admirateur a été marqué à jamais par ce qu’il a vu et entendu.

« Elle chantait une des grandes chansons de son répertoire et j’ai eu un gros coup de cœur. Je suis allé voir maman et je lui ai dit : c’est ça que je veux faire. J’avais eu des frissons. »

À son insu, Ginette Reno venait de sceller le destin d’un gamin de Dolbeau. Mario Pelchat n’a jamais oublié ce qu’il a ressenti lors de ce spectacle.

« Sa façon d’interpréter, sa façon de chanter comme si elle nous parlait, comme si elle nous racontait quelque chose, ça m’a toujours séduit. Comme Patrick Norman et Raymond Berthiaume, Ginette est une grande voix qui interprète avec beaucoup de sensibilité. Ça m’a interpellé et c’est vers ça que j’ai voulu aller. »

Michel Louvain | La comparaison qui rend fier... maintenant

Photo d’archives

À ses débuts, Mario Pelchat refusait qu’on le compare à Michel Louvain.

« Je voulais faire ma place sans être comparé à personne, et Michel Louvain, c’était un chanteur pour les mesdames. Moi, je voulais chanter pour les jeunes. Ça m’insultait un peu », relate-t-il, un sourire en coin.

Pourtant, que ce soit dans son approche artistique ou dans sa relation avec le public, Mario Pelchat s’est lentement posé en digne héritier du chanteur de charme par excellence que le Québec a connu.

Si bien que lorsque Michel Louvain nous a quittés, le printemps dernier, Mario Pelchat considérait désormais comme un honneur de lui être comparé. « Si tu savais la fierté que je ressens », échappe-t-il, sur un ton qui trahit son émotion.

« C’était tout un exemple, ça m’a pris quelques années pour m’en rendre compte, mais c’était tout un exemple. »

Ce qu’il lui a appris ? Le respect des autres. « Sur les plateaux de télé, il allait saluer tout le monde sans exception. Pour lui, tout le monde dans le métier est important, et j’ai commencé à faire ça très jeune, d’aller saluer les gens sur les plateaux. »

Sa carrière en 15 dates

1er février 1964

Naissance à Dolbeau-Mistassini

1981

Sortie de son premier 45 tours, Je suis un chanteur, qui sera la chanson-titre de son premier album, lancé l’année suivante.

1989

Premier disque d’or de sa carrière, obtenu pour son album Mario Pelchat, sur lequel on retrouve les succès Ailleurs et Voyager sans toi.

21 octobre 1990

Il remporte son premier Félix au gala de l’ADISQ, celui d’interprète de l’année.

23 octobre 1993

Il fait la première partie de Madonna, au Stade olympique.

1993

Parution de l’album Pelchat, sur lequel on retrouve le duo Plus haut que moi, avec Céline Dion, et son classique Pleurs dans la pluie. Il reçoit le Félix de l’album de l’année.

7 août 1994

Premier mariage avec la designer Claire Lemaître-Auger. Le couple divorce en 2003, puis se remarie en 2014.

1996

Il est élu chanteur de l’année, au Liban, un pays où il connaît un succès phénoménal.

1999

Mario Pelchat devient son propre producteur et lance l’album VII. Le titre Je n’t’aime plus est sacré chanson de l’année à l’ADISQ.

1999

Il prend la relève de Garou dans le rôle de Quasimodo, dans la populaire comédie musicale Notre Dame de Paris.

2003

Il défend le rôle de Don Carlos, dans le spectacle musical Don Juan.

2006

Il se lance dans la production pour d’autres artistes. Sa première protégée, Cindy Daniel, vend 45 000 exemplaires de son premier album.

2007

Il obtient un succès colossal avec l’album Quand le country dit bonjour, qui réunit plusieurs voix québécoises.

2015

Il lance la carrière de 2Frères, qui propose un premier album vendu à plus de 120 000 exemplaires.

2019

Il complète la trilogie célébrant trois grandes voix françaises qu’il admire. Après Michel Legrand et Gilbert Bécaud, il enregistre un album hommage à Charles Aznavour.