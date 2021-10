TREMBLAY, Pauline Gagnon



À la Résidence Côté Jardins, le 19 septembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Pauline Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Marie Tremblay, fille de feu Joseph Gagnon et de feu Clorida Audet. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Camil (Angèle Larouche), feu Rodrigue, Constantin (Marie-Andrée Michaud), Richard (France Perry), feu Sylvain (Michel Lévesque) et Égide; ses petits-enfants : Alexandre, feu Anick, Michael, Jonathan, Dani-Ankaa, Guillaume et Éloïse; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Tremblay : Thérèse-Rachel, Edmon-Guy et Monique, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis (es). Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Lucien Gagnon, Rita Gagnon, Lucette Gagnon, Henriette Gagnon, Céline Gagnon, Georges-Henri Tremblay, Bernadette Tremblay, André Tremblay, Jeanne-Yvette Tremblay et Marc-Eugène Tremblay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.