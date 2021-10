BOULAY, Denis



La famille de M. Denis Boulay a le regret de vous annoncer son décès survenu le 4 septembre 2021, à l'âge de 64 ans. Né le 8 décembre 1956 à Lévis, il était le fils de Mme Jeannine Ouellet et de feu Jean-Marie Boulay. Il laisse dans le deuil sa conjointe de longue date Chantal Lafrance. Il laisse également dans le deuil ses enfants: Alexis Boulay et Catherine Boulay (Jacob Hetsler); son frère Jean-Yves Boulay (Carole Gaudet); ses belles-sœurs: Myriam Lafrance (Tibor Egervari), Judith Lafrance (Martin Bouchard), Suzanne Lafrance (Benoit Lamarche) ainsi que de nombreux parents et amis. Denis fut prédécédé par sa soeur Ginette Boulay.La famille tient à remercier tout le personnel soignant des soins intensifs du Campus Général de l'Hôpital d'Ottawa. Ils ont oeuvré dans le respect et ont offert des soins de grande qualité à Denis en plus d'un accompagnement attentionné à la famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la mémoire de Denis à la Société canadienne du cancer.