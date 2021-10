MORIN, Denis



À Lévis, le 27 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Denis Morin, époux de madame Pierrette Houde, fils de feu monsieur Octave Morin et de feu madame Alexandrine Doyon. Il demeurait à Lévis. Électricien de profession, homme de peu de mots, grand travaillant, méticuleux, ingénieux et de nature généreuse, tendre époux et papa responsable, hors du travail il s'adonnait à la rénovation, à l'ébénisterie et à la création d'articles de bois. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils : Martin (Sylvie Leclerc) et Richard (Sonia Bégin); ses soeurs et son frère : Soeur Cécile s.c.s.l., Lorraine (Claude Poulin), feu Rock, Colette (feu Pierre Grenier), Louise (Suzor Auclair) et Luce (feu Hervé Poulin); ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Houde : Rolande, Odette (feu André Deslauriers), Jacques, Jean-Louis, Hélène (Robert Saindon), Michel (France Ménard), feu Denis (Carmen Zakem), Suzanne et Sylvie (Christian Grégoire); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme qui vous tient à coeur. En respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera auà compter de 10h.