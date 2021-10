BOUTET, Jacqueline Faucher



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 27 septembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Jacqueline Faucher, épouse de feu monsieur Jean-Louis Boutet, fille de feu monsieur Rosaire Faucher et de feu madame Hélène Gauvin. Elle demeurait à Québec.suivie de l'inhumation des cendres dans le cimetière paroissial. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Danielle (Elmi Abdouraman), Céline (Danny Dupré), André (Lucie Langlais), Yves (Danielle Huard), Michel (Sophie Savage et sa fille Camille); ses petits-enfants: Isabelle Rhéaume (Misael Castillo), Marie-Pier Rhéaume (Steeve St-Cyr), Fatia Elmi (Gabriel Nadeau), Maxime Dupré (Daniela Pinzon), Karine Boutet (Alex Lavoie), Éric Boutet (Ariane Matton), Simon Boutet, Alexandre Boutet (Christopher Zou), Marie-Philippe Boutet, Geneviève Boutet (Justin Pouliot), Mélissa Boutet (Bryan Argall), Pascale Boutet (Étienne Julien) et Louis-Charles Boutet; ses arrière-petits-enfants: Zachary, Alicia-Rose, Raphaël-Jacob, Sarah-Maude, Jessy, Albert, Noémie, William, Mélianne, Thomas et Raphaëlle; son arrière-arrière-petit-fils: Noah; sa belle-sœur: Jeannine Côté (feu Gérard Boutet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale ainsi que celui de Place Alexandra pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, (418) 682-6387.