O'CONNOR, Timothy Francis



Est décédé subitement, le 16 septembre 2021, monsieur Timothy Francis O'Connor, fils de feu monsieur Stephen O'Connor et de feu dame Veronica O'Connor. Il demeurait à Québec.suivi par l'inhumation des cendres au lot familial du cimetière Saint-Patrick's. Il laisse dans le deuil sa sœur Teresa Dubois, ses 9 neveux et nièces ainsi que ses petits-neveux et petites-nièces qui lui était très chers. Il a consacré toute sa vie à l'éducation ayant été enseignant à St-Patrick High School et directeur de l'école élémentaire St-Vincent de 1963 à 1987.Durant de nombreuses années, il fut membre du chœur de l'église St-Patrick et président de St-Brigid's Home de 1987 à 1990. À sa retraite, il s'est découvert une passion pour la botanique et l'horticulture, ce qui le rendait heureux.