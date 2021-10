FRADETTE, René



À Montréal, le 5 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. René Fradette, fils de feu Mme Lucille Noël et de feu M. Anicet Fradette. Il laisse dans le deuil sa soeur Christiane (Rolland Beauchamp), ses frères: Yvon (Line Savard) et Pierre (Johanne Grenier), sa nièce Annie Brouillet et sa petite-nièce Joëlle Perreault, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 9 octobre 2021 de 10h à 11h30 à laL'inhumation suivra à 11h45. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de St-Henri pour l'excellence de leurs soins et l'équipe des soins palliatifs du CHUM. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de bienfaisance de votre choix ou à la Société canadienne du cancer. Les services funéraires ont été confiés à la