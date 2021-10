LAPLANTE, Pauline Lessard



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 5 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Pauline Laplante, épouse de feu monsieur Lucien Lessard. Née à Québec le 4 novembre 1929, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Parent et de feu monsieur Eudore Laplante. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13h15. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Maureen Grégoire), Daniel (Gisèle Bourgault), Claude, Nathalie (Jean-Pierre Lortie); ses petits-enfants: Michaël (Émilie Lemay), Keven (Stéphanie Ferland), Brian (Carolanne Harrisson), Vanessa (Billy Bélanger), Katy; ses arrière-petits-enfants: Aurélie et Jacob; sa belle-sœur Marjolaine Racine (feu Jean-Claude) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Augustin spécialement du 2e étage pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.