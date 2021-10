FORTIN, Edmond



Au CHSLD Côté Jardins à Québec, le 29 septembre 2021 à l'âge de 89 ans est décédé M. Edmond Fortin, époux de feu dame Georgette Roy. Il demeurait à Lévis, secteur St-Romuald. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claudine, Richard J., Luce, France (Alain Boulanger); ses petits-enfants: Eric Fortin-Lambert, Anne-Marie Fortin-Lambert (Mathieu Biron), Gabrielle Fortin (Jean-Pierre Bouchard), Léa-Maude Boulanger (Olivier Fortin), Laurie Boulanger (Jérôme Minville); ses arrière-petits-enfants: Edouard, Elia et Henri Biron, Noah et Charles Lambert-Young, Ophélie Fortin. Il était le frère de: feu Yvette (feu Lucien Morin), feu Rose (feu Maurice Gagnon), feu Sr Maria, feu Armand (feu Auréa Poulin), feu Florian (feu Yolande Buteau), feu Adrien (feu Hélène Labbé), feu Raymond (feu Mariette Bégin, Madeleine Bolduc), feu Louis-Philippe (Gisèle Prévost), feu Fernand (feu Ida Veilleux), feu Marguerite (feu Gérard Veilleux); de la famille Roy, il était le beau-frère de: feu Simone (feu Emilien Morin), feu Jeanne D'Arc (feu Louida Brochu), feu Guerty (feu Roland Gagnon), feu Lucette (feu Henri-Louis Laflamme), feu Huguette (feu André Bolduc), feu Charles-Édouard (feu Ghislaine Desforges (Michel Gilbert)), Réjean (Nicole Toulouse). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel du Pavillon St-Dominique et celui du CHSLD Côté Jardins pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, https://poumonquebec.ca.à compter de 14h.