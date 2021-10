VALIS, Helen



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 octobre 2020, est décédée, à l'âge de 89 ans, madame Helen Valis, épouse de feu Maurice Tremblay, conjointe de feu Georges Porter, fille de feu Marie-Jeanne Nadeau et de feu James Valis. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louis Tremblay (Marielle Boulianne), Tina Tremblay (Claude Brassard) et Nathalie Tremblay (Dany Brown); ses petits-enfants: Jimmy Tremblay (Amélie Pineault), Stéphanie Tremblay (Boualem Hannachi), Catherine Gagné (Raphaël Dufour), François Gagné (Amandine Cossin), Stéphany Brown (Christian Dufour), Sébastien Brown (Marie-Hélène Pelletier) et Sarah-Jane Brown (Mathieu Langevin); ses arrière-petits-enfants: Pierre-Olivier, Arianne, Noémie, Damien, Adam, Samy, Rayan, Malcom, Loïs, Céleste, Maggy, Lily, Liam et Zoey; sa belle-sœur Andrée Veillette; son beau-frère Maurice Ratté; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle est partie rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Valis et Tremblay.