Cinq fois 100 ans

Le Manoir de la Rivière, résidence privée pour personnes âgées à Cap-Rouge (Québec) a souligné, le 25 septembre dernier, les anniversaires de cinq de ses résidentes qui ont atteint (ou atteindront) l’âge vénérable de 100 ans. Sur les photos : Irène Bilodeau (1), 102 ans ; Yvette Labrecque (2), 101 ans ; Thérèse Breton (3), 100 ans ; Angella Tremblay (4), 100 ans et Angelina Delisle (5), qui aura 100 ans le 2 décembre. La direction du Manoir en a aussi profité pour rendre hommage à trois « anges gardiens » qui se sont distingués au cours de ces derniers mois en pleine pandémie : Nathalie Fitzback infirmière en chef, Marie-Josée Bouchard infirmière et le cuisinier en chef, Frédérik Thomassin. Mentions spéciales à Rosita Manzanadé, préposée responsable de jour et à Mona Pelletier, préposée responsable de soir.

MBH mise sur la relève féminine

Photo courtoisie

Mobilier de bureau MBH, la référence dans la grande région de Québec en aménagement de bureau, m’annonce la nomination de Laurie Compartino à titre d’associée et directrice générale. Son arrivée assurera la pérennité de l’entreprise dirigée avec succès par Gilles Tanguay depuis 60 ans et le maintien de liens fort avec les membres de son équipe et ses partenaires. En poste depuis maintenant un an dans l’entreprise, Mme Compartino, qui a occupé pendant plus de 10 ans des postes de haute direction chez Randstad, reprendra graduellement la direction, veillera au bien-être des employés et s’assurera de maintenir la croissance de cette institution de Québec qui compte une quarantaine d’employés. Sur la photo : Laurie Compartino en compagnie de Gilles Tanguay, président fondateur de Mobilier de bureau MBH.

Joyeux centenaire Juju !

Photo courtoisie

Madame Julienne Langlois Marcotte (photo) est née le 3 octobre 1921 à Portneuf village. Elle célébrera officiellement demain, dimanche, ses 100 ans. Après avoir « tenu maison » jusqu’à l’âge de 92 ans, elle habite à la Résidence familiale des Aînés de Portneuf. Mariée le 2 octobre 1948 à Léopold (Paul) Marcotte (décédé en 1991), Julienne s’est beaucoup dévouée à sa famille, mais aussi à sa communauté en faisant beaucoup de bénévolat. Aujourd’hui, la famille Marcotte compte 2 enfants, 3 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Son entourage la présente comme une personne honnête, généreuse et très sociable. Elle se garde active intellectuellement en lisant beaucoup (Le Journal à tous les jours et quelques bons romans) et en faisant ses mots cachés. Elle attribue à une vie saine et active, entourée de gens aimants, le secret de sa longévité. Bonne fête « Juju » comme l’a surnomment affectueusement ses proches.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 2 octobre 2010. À l’initiative de Mario Roy (photo), plus de 60 000 personnes sont réunies sur les Plaines d'Abraham à Québec pour revendiquer le retour d'un club de la Ligue nationale de hockey. C’est la Marche Bleue

Anniversaires

Photo courtoisie

Sébastien Ménard (photo), notre bien-aimé rédacteur en chef et éditeur du Journal de Québec...Richard Powers, président du Groupe Richard Powers, (le King pour les intimes) 66 ans...Tiffany, chanteuse américaine, 49 ans...Sting, chanteur et bassiste, membre du groupe The Police, 70 ans...Claudine Chatel, comédienne québécoise qui œuvre dans le domaine du doublage, 70 ans...L'honorable Marie Deschamps, juge de la Cour suprême du Canada de 2002 à 2012, 69 ans...Donna Karan, dessinatrice de mode et styliste américaine, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 octobre 2020 : Bob Gibson (photo) 84 ans, l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire du baseball majeur (17 saisons avec les Cardinals de St. Louis et deux bagues de la Série mondiale) ...2019 : Kim Shattuck, 56 ans, auteure-compositrice-interprète américaine... 2017 : Tom Petty, 66 ans, rocker américain, chanteur des Heartbreakers... 2016 : Neville Marriner, 92 ans, violoniste et chef d'orchestre britannique, fondateur de l'Academy of St Martin-in-the-Fields... 2014 : Fyodor Bogdanovsky, 84 ans, haltérophile soviétique, champion aux Jeux olympiques d'été de 1956... 2013 : Jonathan Kaufer, 58 ans, réalisateur, scénariste et acteur américain... 2010 : Roger Joubert, 81 ans, comédien et pianiste... 2007 :Dewitt Tex Coulter, 83 ans, ancien grand joueur des Alouettes de Montréal (CFL) ... 2001 : Marc Gélinas, 63 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 1998 : Gene Autry, 91 ans, le cowboy chantant d’Hollywood... 1996 : Robert Bourassa, 63 ans, Premier ministre du Québec de 1970 à 1976 et puis de 1985 à 1994... 1985 : Rock Hudson, 59 ans, acteur américain.