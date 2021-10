COVID-19: le Canada va porter assistance à l’Alberta

Le gouvernement du Canada a annoncé, samedi, qu’il allait porter assistance à l’Alberta pour aider la province à lutter contre la quatrième vague.

• À lire aussi: 640 nouveaux cas et 5 décès au Québec

• À lire aussi: Le Québécois Stéphane Parent coupable de meurtre en Alberta

Les Forces armées canadiennes fourniront ainsi jusqu’à huit infirmiers en soins intensifs pour aider les unités de soins intensifs dans les hôpitaux de l’Alberta.

«Un premier élément, qui devrait être en place d’ici le lundi 4 octobre, visera à confirmer où et comment ces infirmières et infirmiers seront intégrés au système de soins de santé de l’Alberta», a indiqué la Sécurité publique et Protection civile Canada, dans un communiqué.

De plus, la Croix-Rouge canadienne fournira jusqu’à 20 professionnels de la santé, dont certains ont une expérience dans les unités de soins intensifs, afin de soulager le personnel soignant.

«Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et provinciaux pour coordonner l’intervention fédérale face à la situation albertaine», a-t-on également souligné.

Dans son bilan de vendredi, l’Alberta a rapporté 1630 nouveaux cas de COVID-19 et 14 décès supplémentaires. Depuis le début de la pandémie, 299 802 Albertains ont été infectés et 2731 personnes ont succombé à la maladie.