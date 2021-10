Dans l’œil du Québec inc.: une dirigeante de Lightspeed a vendu à temps

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Elle a évité la chute boursière

Lory Ajamian, vice-présidente au marketing chez Lightspeed Commerce, a empoché un gain de tout près de 5 millions $ en exerçant des options de l’entreprise montréalaise du 11 août au 9 septembre. La semaine dernière, Lightspeed a franchi un nouveau sommet en Bourse, atteignant une valeur de plus de 21 milliards $. Son beau parcours a toutefois été freiné, cette semaine, par la publication d’un rapport de vendeur à découvert qui soutient que la croissance de l’entreprise est moins reluisante qu’il n’y paraît.

Départ surprise chez Transcontinental

PDG de Transcontinental depuis plus de 13 ans, François Olivier a causé la surprise, la semaine dernière, en annonçant son départ à la retraite alors qu’il est encore dans la cinquantaine. Il aura droit à une rente annuelle de 124 000 $ et à un compte de retraite de plus de 3 millions $. M. Olivier est le gendre du fondateur de l’entreprise, Rémi Marcoux.

.

Démission en catimini au CN

Julie Godin, vice-présidente exécutive chez CGI et fille de Serge Godin, n’est plus membre du conseil d’administration du Canadien National depuis le 16 septembre. La veille, la tentative du CN de mettre la main sur Kansas City Southern avait officiellement échoué. Habituellement, les sociétés cotées en Bourse publient un communiqué pour annoncer le départ d’un administrateur, ce que le CN n’a pas fait dans ce cas-ci, se contentant d’indiquer le changement dans le système SEDI, qui recense les transactions d’initiés.

Le fondateur de Knight réinvestit

Jonathan Ross Goodman, le fondateur et président du conseil de Thérapeutique Knight, a acheté pour plus de 300 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise depuis la mi-août. Le titre a perdu plus de 7 % pendant la dernière année et plus de 40 % au cours des cinq dernières années.

.

.

Beau profit pour un administrateur de Dollarama

Gregory David, qui siège au conseil de Dollarama depuis 2004, a réalisé un gain de plus de 600 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du détaillant québécois, la semaine dernière. Le titre a franchi un sommet historique de près de 61 $ en août, mais il a reculé depuis.

Un administrateur de Savaria vend

Sylvain Dumoulin, membre du conseil de Savaria depuis 2010, a vendu pour plus de 110 000 $ d’actions de l’entreprise québécoise à la mi-septembre. Le titre a récemment fléchi après avoir crû de plus de 50 % depuis le début de l’année. Savaria vaut plus de 1 milliard $ en Bourse dans la foulée d’une importante acquisition effectuée en Suède en mars.

.

.