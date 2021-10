De l’intensité et du renfort

Le début de la seconde portion du calendrier du Rouge et Or a montré un nouveau visage de la défensive. Les protégés du coordonnateur défensif Marc Fortier se sont montrés beaucoup plus hargneux envers l’offensive adverse, mais l’intensité a toujours été présente selon le capitaine défensif Ian Leroux.

«L’intensité a toujours été présente depuis le début, mais c’est la première fois aujourd’hui qu’on est en mesure de la transformer en quelque chose de vraiment positif. Tout ce qu’on faisait a bien réussi et va savourer le moment.»

L’auteur d’une interception a précisé que le congé d’une semaine a eu du bon pour son équipe.

«On a été en mesure de travailler sur des choses qu’il fallait corriger. On a clairement mieux plaqué que les autres matchs et on s’en va dans la bonne direction. On s’est exprimé de la bonne façon aujourd’hui.

Réapparition de deux vétérans

Le Rouge et Or pouvait compter sur le retour de deux joueurs d’expérience pour son match face à McGill. Le demi défensif Laurence Poirier-Viens et le porteur de ballon Vincent Breton-Robert étaient simplement heureux de se retrouver à nouveau dans la formation.

«C’était juste plaisant de jouer à nouveau au football et de pouvoir aider l’équipe. On sait qu’on a du talent et il faut seulement être centré sur la tâche. Les détails sont importants au football universitaire et on est resté focus durant toute la rencontre», mentionne Poirier-Viens qui a été l’auteur d’un sac et d’une interception.

Même son de cloche pour Breton-Robert qui était soulagé de toucher au terrain en attaque.

«Je ne sens même pu ma blessure et je ne me trouvais pas trop rouillé. C’est l’fun de revenir pour le reste de la saison et les séries. Pour la partie, fallait prouver des choses et je pense qu’on a passé un bon message au reste du circuit aujourd’hui.»