Des arbres au lieu des stationnements

Loin de la position exprimée par son parti en 2017, une candidate de Québec 21 se dit prête à sacrifier des cases de stationnement si cela permet de planter des arbres.

« Dans le cadre de l’acceptabilité sociale, effectivement, on pourrait enlever des stationnements pour aménager plus d’espaces verts », a affirmé Cynthia Laflamme, candidate de Québec 21 dans Cap-aux-Diamants, lors d’une joute électorale organisée samedi par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste (Compop).

Tour à tour, les candidats des cinq partis municipaux ont répondu aux questions des animateurs du Compop. Mme Laflamme devait notamment dire si son parti serait « prêt à sacrifier du stationnement pour donner de la place aux arbres ». Répondant par l’affirmative, elle a ajouté que « si on regarde juste les parcs pour enfants, actuellement, vous avez besoin de plus de verdissement dans ces parcs-là ».

La déclaration de samedi n’est pas sans rappeler une citation controversée lâchée par Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, au printemps 2017. « Je ne suis pas contre les arbres, mais pas au détriment du stationnement », avait-il soutenu. Il avait reconnu par la suite que sa réponse était maladroite.

La mobilité

Lors du débat de samedi, le thème de la mobilité a retenu l’attention. David Johnson, de Démocratie Québec, a affirmé que son parti « ne touchera pas aux stationnements (...). On peut quand même restreindre la circulation sur certaines rues sans restreindre l’utilisation de l’auto ».

Boufeldja Benabdallah, candidat d’Équipe Savard, a réitéré que son parti attendra de connaître les plans précis du gouvernement Legault avant de se prononcer sur le tunnel Québec-Lévis. « On aura toujours à la loupe ce projet afin que le citoyen soit d’abord satisfait, a-t-il assuré. On ne donnera pas un quitus au troisième lien. » Chez Québec Forte et Fière, Mélissa Coulombe-Leduc veut lutter contre la circulation de transit en faisant baisser la vitesse sur la rue Saint-Jean à 30 km/heure et en augmentant le nombre de rues partagées et piétonnes.

À Transition Québec, Alexia Oman milite pour « une vie paisible dans le centre-ville » et pour « revoir notre dépendance à la voiture ».