Football collégial : Limoilou reste invaincu

Les Titans de Limoilou ne souhaitaient pas donner le moindre espoir aux Élans de Garneau. La défensive de la troupe de Dave Parent a encore une fois façonné la victoire des siens dans un match important au classement puisque Garneau pourchassait Limoilou pour le premier rang. Les Titans l’ont finalement emporté par la marque de 27 à 2 au domicile des Élans.

«Je suis vraiment content. C’est la meilleure performance défensive que j’ai vu en première demie depuis que je suis à Limoilou. Nos gars ont exécuté le plan de match à la perfection», précise l’entraîneur-chef de Limoilou Dave Parent.

La stratégie défensive des Noirs était assez simple. Il fallait stopper le jeu au sol de Garneau pour les forcer à utiliser le jeu aérien. Une stratégie qui a fonctionné à merveille selon le pilote victorieux.

«On a réussi quatre interceptions en plus de créer un échappé. On joue à un niveau très élevé actuellement. Je suis aussi très heureux d’avoir pu utiliser tout notre personnel. On a beaucoup de jeunes joueurs qui voient de l’action et c’est très positif.»

Les Titans ont un autre gros test la semaine prochaine puisqu’ils reçoivent la visite des Cougars de Lennoxville.

«C’est la seule formation qui a joué un match serré contre nous et nos gars ont très hâte de les rejouer.»

Les Élans de Garneau seront en visite à Lévis pour y jouer contre les Faucons qui reviennent d’une semaine de congé.

Match serré à Lennoxville

Dans l’autre partie de la section Nord-Est, le CNDF s’est incliné par la marque de 16-14 face aux Cougars de Champlain-Lennoxville. Même si l’entraîneur-chef du Notre-Dame était mécontent du résultat, il retire du positif de la défaite.

«La défensive a vraiment bien joué, le secondeur Mohamed Elshal a vraiment bien fait. On a seulement concédé un majeur. C’est vraiment constructif. Il faut cependant trouver des façons de gagner plutôt que des façons de perdre et ça presse.»

Le CNDF avait le match à sa portée dans les derniers instants de la rencontre en étant en position de placement, mais à chaque fois ils ont échappé le ballon.

«On a commis trop de revirements pour espérer gagner, mais il y a du positif. On ne ressemblait pas à l’équipe qui a joué contre Limoilou il y a deux semaines. On s’en va dans une semaine de congé et on a un match important contre Lévis qui devrait déterminer qui sera en séries éliminatoires.»