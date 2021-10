La Maline a déjà (plus de) 20 ans

En 2000, Marie-Jo Thério sortait l’album La Maline, qui allait changer sa carrière. Pour fêter son 20e anniversaire et des poussières, l’artiste sort une réédition limitée de l’album, notamment sur support vinyle, ainsi qu’un album live d’un concert marquant au Spectrum de Montréal. Le Journal s’est entretenu avec elle.

Comment est arrivée l’idée de souligner le 20e anniversaire de La Maline ?

« Je crois que ça vient d’Érik [West Millette], qui était un des trois musiciens sur le projet. Il avait envie “d’arrondir” un peu le son de l’album pour lui donner plus de chaleur. On avait aussi envie d’avoir un vinyle parce que c’était conséquent avec la nature de l’album. Les 20 ans, c’était un peu un prétexte. On avait l’énergie et encore le sentiment d’être proches de ce projet. C’était aussi une occasion de retrouver le trio. Mais bon, là on est rendu aux 21 ans ! [rires] »

Avec la réédition limitée de La Maline paraît aussi la captation du spectacle Arbre à fruits, arbre à fruits, qui avait eu lieu au Spectrum en 2001, aux FrancoFolies. Pourquoi le sortir maintenant ?

« Ce n’était pas prévu du tout ! Avec [le technicien] Bernard Grenon, on cherchait des enregistrements live dans les anciennes pistes pour peut-être les ajouter en extra sur l’album. En fouillant, Bernard est tombé sur un enregistrement audio du spectacle au Spectrum qu’il avait fait de son propre chef. On ne savait pas que ça existait ! »

« Le concert avait eu lieu un an après la sortie de l’album. C’était une espèce de fête foraine avec des musiciens super cool. L’enregistrement était loin d’être impeccable. Ce n’était pas facile de manœuvrer là-dedans, mais on s’est dit qu’on allait le faire quand même. Il y avait une telle énergie contagieuse. On était tous tellement fébriles et heureux d’être sur scène. Je trouve que ça se ressent. »

Si on remonte à la création de l’album, dans quel état d’esprit étiez-vous à l’époque ?

« J’avais sorti un premier album, Comme de la musique, en 1995, avec des chansons qui étaient très personnelles, mais qui avaient été quand même assez formatées. Après la sortie de l’album, j’avais monté un petit spectacle. Il s’était vraiment passé quelque chose sur scène. Les gens disaient : “c’est quoi cette bibitte-là ?” J’avais beaucoup de désir d’autonomie et d’indépendance. » « Pour La Maline, j’étais dans une petite maison à Verchères où j’avais décidé d’habiter. On s’est retrouvé les trois musiciens, Érik West Millette, Bernard Falaise et moi, dans cette maison. Ça devenait un terrain de jeu. Le travail s’est fait dans un climat de très grande convivialité. On a travaillé l’album sur les quatre saisons ! C’était extraordinaire de ne pas compter notre temps. On n’avait pas des agendas de malades à l’époque. »

À quoi avait ressemblé la tournée qui avait suivi ?

« On avait fait beaucoup de spectacles en trio, dont la tournée du ROSEQ [Est-du-Québec]. On allait à la rencontre des gens de manière naturelle. [...] C’était vraiment un espace-temps en 2000, même par rapport à la scène. Aujourd’hui, je vois des artistes comme Hubert Lenoir et Klô Pelgag qui font des choses très singulières. Moi, j’étais une drôle de bibitte. J’arrivais sur scène avec ma manière d’être, de bouger, de chanter, d’exprimer une certaine spontanéité. Je sais que c’était quelque chose qui pouvait être assez déconcertant. »

La tournée pour les 20 ans de La Maline a dû être reportée notam-ment en raison de la pandémie. Pourquoi les concerts n’auront-ils lieu qu’à partir de l’automne 2022 ?

« La prochaine année en est une de rééducation pour moi. Je n’en parle pas beaucoup. Je suis à Biarritz [en France]. Je suis en traitement pour une chute que j’ai faite il y a un an. Je suis tombée d’un escabeau. C’est une grosse pathologie pour laquelle je fais des traitements quatre jours par semaine. Je n’ai pas fini ma rééducation. Pour le moment, ça prend toute mon énergie. »

Votre dernier album remonte à 2014. Pourrons-nous entendre du nouveau matériel éventuellement ?

« Oui, sûrement. C’est sûr qu’il y aura très certainement des musiques et des paroles qui vont se retrouver dans les oreilles des gens. »

L’album La Maline, en réédition limitée, et la captation live Un trois août au Spectrum de Montréal, sortiront le vendredi 8 octobre. Pour toutes les dates de la tournée de l’automne 2022 : productionsmartinleclerc.com.