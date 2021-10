La patience a payé

Après la pluie, le beau temps : après avoir enduré la rigueur d’un processus de reconstruction, les Remparts de Québec entament la saison 2021-2022 avec de grandes ambitions.

Patrick Roy a affiché ses couleurs dès la saison dernière lorsqu’il avait laissé planer l’intérêt de l’organisation à présenter le tournoi de la Coupe Memorial en 2022. La progression de plusieurs joueurs repêchés et développés au sein de l’organisation, les Nathan Gaucher, James Malatesta, Evan Nause ou Charle Truchon, lui laissait présager qu’avec quelques ajouts stratégiques ses Diables rouges pourraient espérer rivaliser avec les meilleures formations du circuit Courteau cette année.

Le mot-clé de ce processus aura été la patience, et contrairement à ce à quoi il avait habitué les partisans de l’équipe lors de son premier passage avec les Remparts, Patrick Roy a accepté de faire le pas en arrière nécessaire aux cycles du hockey junior afin d’offrir une équipe comme celle qu’il a sous la main cette saison.

« Je n’aurais pas été capable de faire ça à mon premier séjour. Je n’aurais pas eu cette patience. J’aurais voulu gagner dans l’immédiat et j’aurais fait des gestes en conséquence. Là, on a été patient. On a tout d’abord fait confiance au groupe qui était là à mon arrivée, puis on a fait des transactions et repêché des joueurs-clés. On s’est mis du côté des vendeurs, une chose que je n’avais pas été habitué à faire. Finalement, les résultats qui en ont découlé sont positifs », a-t-il reconnu.

LES YEUX VERS LA COUPE

Le 22 septembre, Roy et toute l’organisation des Remparts ont vécu la déception de voir leur candidature pour la présentation de la Coupe Memorial en 2022 être rejetée au profit des Sea Dogs de Saint-Jean.

N’empêche, Québec avait affiché ses couleurs dès l’été avec l’acquisition de plusieurs pièces importantes, dont Zachary Bolduc et Louis Crevier.

Ça n’a toutefois rien changé à l’objectif ultime. Depuis le début du camp d’entraînement de l’équipe, Roy n’a cessé de répéter à quel point il était satisfait de l’alignement en place et, surtout, de la profondeur qu’il possédait à chacune des positions.

La dernière fois que les Remparts ont eu un alignement qui avait de légitimes chances de faire des ravages, c’était en 2015 lorsque Québec présentait la Coupe Memorial et que les Remparts s’étaient inclinés en sept parties face à l’Océanic de Rimouski en finale de la Coupe du Président.

Cette année-là, toutefois, c’est Philippe Boucher qui dirigeait les troupes puisque Roy était entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado.

On lui a donc demandé de comparer l’alignement 2021-2022 avec celui de 2005-2006, avec qui il avait remporté la coupe Memorial.

« On voulait bâtir la meilleure équipe possible, et dans les circonstances on a une belle profondeur, a-t-il débité. On a quatre trios solides, quatre paires de défenseurs en qui on a vraiment confiance et deux bons gardiens de but. Je pense que même en 2006, on n’avait pas ce genre de profondeur. Oui, on avait des joueurs comme Alexander Radulov, Mathieu Melanson, Marc-Édouard Vlasic ou Michal Sersen en tête de file. Par contre, cette année, on possédait déjà un bon noyau et on a ajouté des nouveaux joueurs. J’aime beaucoup notre profondeur. »

Que manque-t-il ?

En affichant ses couleurs dès le repêchage avec plusieurs transactions, Patrick Roy a pris le pari qu’il n’aurait pas à y aller de nombreux coups d’éclat lors de la période de transactions des Fêtes.

La monnaie d’échange la plus précieuse pour les équipes de tête ce sont les choix de première ronde. Les Remparts ont échangé celui du prochain repêchage ainsi que celui de 2023 dans les transactions qui ont permis d’acquérir Zachary Bolduc et Louis Crevier. « C’est sûr que ce sera plus difficile de faire des transactions d’importance si on n’a pas de premier choix, mais nos gros mouvements ont été faits. On a amené des joueurs dans le but de combler des besoins précis. De toute façon, si tu arrives aux Fêtes et que tu dois aller chercher 2-3 joueurs, c’est qu’il te manquait beaucoup de pièces. On a un noyau en place et il devra montrer ce qu’il est capable de faire. De plus, la majorité de ce noyau revient l’an prochain et la dernière chose que je voudrais faire c’est hypothéquer le futur en donnant des joueurs en compensation. Si on a des transactions à faire, on les fera, mais je pense qu’on a les éléments pour faire un bout de chemin. »

LES MUNITIONS À LA DISPOSITION DE PATRICK ROY

Repêchage de 2022

Choix de 2 e ronde

ronde Choix de 3 e ronde (de Victoriaville)

ronde (de Victoriaville) Choix de 5 e ronde

ronde Choix de 3 e ronde (du Cap-Breton)

ronde (du Cap-Breton) Un choix pour toutes les autres rondes (sauf de 13e)

Repêchage de 2023

Choix de 2 e ronde

ronde Choix de 3 e ronde (de Bathurst)

ronde (de Bathurst) Deux choix de 4 e ronde (Québec et Chicoutimi)

ronde (Québec et Chicoutimi) Un choix dans toutes les rondes subséquentes

Repêchage de 2024

Choix de 1 re ronde

ronde Choix de 2 e ronde

ronde Choix de 3 e ronde

ronde Un choix dans toutes les rondes subséquentes

PRINCIPAUX ESPOIRS : Michael Mastrodomenico (USHL), Mathys Fernandez (M18AAA), Andrew Gweon (AAA, NB), Jonah MacDonald (IPÉ), Pier-Étienne Cloutier (M18AAA)

Des acquisitions de taille

Patrick Roy a été actif sur le marché des transactions lors de la récente période estivale, faisant l’acquisition de plusieurs joueurs d’impact dans le but de faire des Remparts une équipe aspirante. Le Journal vous présente les quatre principales et laisse Roy expliquer le raisonnement derrière chacune de ces additions.

Zachary Bolduc | Attaquant

Prix payé : deux choix de première ronde en 2021 (4e et 12e au total), un choix de première ronde en 2023 et un choix de sixième tour en 2023

Bolduc est sans contredit la plus importante acquisition réalisée par Roy au cours de la saison morte. Le choix de premier tour des Blues de St-Louis au dernier repêchage de la LNH devrait faire partie des meilleurs attaquants de la LHJMQ cette saison. Le prix payé est élevé mais les Remparts pourront en théorie encore compter sur ses services la saison prochaine.



Ce que Roy en pense :

« On voulait vraiment se donner deux très bons trios. D’amener Zachary pour jouer avec Théo (Rochette) et Christophe (Farmer) va amener une autre dimension à notre attaque. Pour rivaliser avec les meilleures équipes, il fallait aller chercher ce genre de joueur qui nous permet d’atteindre un niveau supérieur. »

Louis Crevier | Défenseur

Prix payé : Un choix de première ronde en 2022, un choix de deuxième ronde en 2021 (35e au total) et Félix Bédard

Du haut de ses 6 pi 8 po, Louis Crevier s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs défensifs dans la LHJMQ. Même si la progression d’Evan Nause laisse présager qu’il sera en mesure de jouer un rôle important cette année, les Remparts avaient besoin d’ajouter un élément stabilisateur à leur ligne bleue.



Ce que Roy en pense :

« On avait ciblé deux ou trois défenseurs qui nous intéressaient et finalement Louis Crevier est devenu disponible. Il peut jouer de grosses minutes contre les gros trios adverses et il a déjà joué ce rôle avec les Saguenéens. À partir du moment où on a su qu’il était dispo, on a fait son acquisition puisqu’on savait qu’elle était extrêmement importante dans le but d’être une équipe compétitive. »

Fabio Iacobo | Gardien de but

Prix payé : un choix de deuxième tour en 2022.

Après une expérience fort concluante avec le gardien de 20 ans Thomas Sigouin en 2020-2021, Patrick Roy tente à nouveau sa chance avec un gardien de dernière année junior. Iacobo a fait partie de l’édition championne des Tigres de Victoriaville l’an dernier et a partagé le filet avec Nikolas Hurtubise lors de ce périple vers la Coupe du Président.



Ce que Roy en pense :

« On l’avait aimé à 18 ans et c’est une transaction qui avait été bouclée au repêchage d’il y a deux ans. À ce moment, on voulait un gardien pour venir épauler (Emerik) Despatie, mais on l’avait finalement échangé quand on a su que William Rousseau se présentait. On trouve important d’avoir un gardien d’expérience en cette année où on souhaite la Coupe Memorial. On a souvent eu des gardiens prêts et matures pour ce genre de situations. »

Christophe Farmer | Attaquant

Prix payé : un choix de 3e ronde en 2023

Farmer s’est amené à Québec afin de conclure la transaction qui avait fait passer Pierrick Dubé à Chicoutimi la saison dernière. À 20 ans, l’attaquant se verra confier d’importantes missions offensives et entamera la saison sur le premier trio avec Théo Rochette et Zachary Bolduc.



Ce que Roy en pense :

« On l’avait beaucoup aimé l’an passé. C’est un joueur avec de bonnes mains et qui bouge bien la rondelle. Ici, il arrive dans un environnement où on va lui donner la chance de faire la différence. Ça peut être une saison intéressante pour lui. »

AUTRES ACQUISITIONS : Vsevolod Komarov, Zachary Gravel, Davis Cooper