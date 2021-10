Le CF Montréal s’active en deuxième demie

Le CF Montréal s’est rapidement ajusté après un lent début de deuxième demie et l’a finalement emporté 2 à 1 contre l’Atlanta United, samedi au Stade Saputo.

Après une première demie sans histoire, les hommes de Wilfried Nancy ont semblé plus amorphes que leurs adversaires à leur retour sur la pelouse et ces derniers ont eu besoin de moins de trois minutes pour en profiter. Jake Mulraney s’est alors faufilé dans le front défensif de la formation montréalaise et a accepté un relais de Luiz Araujo avant de placer le ballon derrière le gardien James Pantemis.

C’est toutefois sur les favoris de la foule que ce filet a semblé avoir l’effet d’un coup de fouet. À peine deux minutes plus tard, Romell Quioto a propulsé son tir d’un angle restreint dans la lucarne de la cage adverse.

Cinq minutes plus tard, le Hondurien s’est vu octroyer un penalty à la suite d’une faute d’Anton Walkes, sur Joaquin Torres, dans la surface de réparation. Quioto n’a pas raté l’occasion de secouer les cordages une huitième fois cette saison.

En vertu de ce gain, le CF Montréal compte 40 points en 28 matchs, ce qui leur permet de faire une percée au classement de l’Association de l’Est. Au moment d’écrire ces lignes, l’Orlando City SC et le D.C. United était impliqué dans un match nul de 1 à 1. Un tel résultat final placerait l’organisation de la Belle Province au quatrième rang.

Le Bleu-Blanc-Noir pourra profiter d’un congé de deux semaines avant son prochain duel en Major League Soccer. Il affrontera l’Union de Philadelphie, au Stade Saputo, le 16 octobre.