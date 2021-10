Le gouvernement a tardé à s’attaquer à la fraude

Le gouvernement du Canada a trop attendu avant d’agir pour déclencher les enquêtes nécessaires afin de mettre fin au jeu des fraudeurs de la Prestation canadienne d’urgence.

C’est du moins ce qu’estime la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

« Le gouvernement savait qu’il y avait certaines irrégularités et n’a rien fait », a déclaré hier Franco Terrazzano, le nouveau directeur fédéral de la FCC.

« On comprend qu’il y avait une urgence pour soutenir les citoyens au début de la pandémie, mais les contribuables auraient pu épargner des sommes substantielles si ces enquêtes avaient commencé plus tôt. Le gouvernement doit absolument travailler à récupérer chaque dollar qui a été fraudé », a-t-il fait savoir dans un courriel.

Hier, notre Bureau d’enquête a révélé qu’il était très facile pour les fraudeurs d’exploiter le site de l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin de réclamer la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Le gouvernement fédéral, autant du côté de l’ARC qu’au Conseil du Trésor, n’a pas répondu aux questions de l’Agence QMI, hier.

À un moment où le besoin pour une aide d’urgence se faisait sentir, dans les premières semaines de la pandémie, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a décidé de rayer une question de sécurité pourtant cruciale : le nom de jeune fille de la mère à la naissance. Le but était de faciliter le processus de demande afin d’offrir l’aide le plus rapidement possible.

Facile pour les fraudeurs

Comme le révèle le Bureau d’enquête, il était aussi possible pour les fraudeurs de changer les informations bancaires du requérant sans que cela ne soit soulevé par les agents de l’assurance-emploi.

« [Le gouvernement] a attendu beaucoup trop longtemps avant de commencer à faire les enquêtes nécessaires pour essayer d’établir que chaque personne qui a reçu la PCU était bel et bien la personne qui demandait la PCU », a déclaré Renaud Brassard, porte-parole de la FCC.

Dès le mois de mai 2020, la FCC se préoccupait du manque de supervision faite par le gouvernement et craignait un réel bar ouvert.

« Ce qui est inquiétant, c’est qu’ils n’essaient même pas de réprimer les abus », avait dit l’ancien directeur fédéral de la FCC Aaron Wudrick au mois de mai 2020, lors d’une entrevue à la radio de Vancouver NEWS 1130.

Personne n’est en mesure de chiffrer les sommes perdues à travers la fraude à la PCU, ni le gouvernement ni les corps de police.