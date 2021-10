Le Guide de l’auto répond à vos questions

Chaque semaine, dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public.

Au menu cette semaine :

Je suis propriétaire d’une Mazda3 2018. Le concessionnaire me mentionne que le nettoyage des injecteurs du moteur de ma voiture serait à faire. Elle a parcouru jusqu’à présent 105 000 kilomètres. Le guide d’entretien n’en fait pas mention. Est-ce que je dois absolument me procurer ce service?

- Olivier

Je prévois changer mon GMC Canyon 2018 pour un VUS. J’ai besoin d’espace pour mes deux enfants et un chien de taille moyenne. Je désire une capacité de remorquage d’au moins 3500 livres. J’ai entre 20 000 et 30 000 $ de budget. Je magasine sur le marché d’occasion. Quelles options s’offrent à moi? J’essaie autant que possible d’éviter la marque Hyundai.

- Philippe