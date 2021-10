Le projet de loi 59 discrimine les femmes, selon une experte

Le projet de loi 59 sur la Réforme du régime de santé et sécurité au travail a été adopté jeudi, mais ne fait pas l'unanimité.

• À lire aussi: La reconnaissance du racisme systémique est un premier pas important, selon une professeure

• À lire aussi: Pénurie de main d'œuvre: les employeurs sont créatifs pour recruter

• À lire aussi: Le nombre de lésions au travail fait un bond de 22%

Le projet de loi est notamment jugé discriminatoire, selon Cynthia Beaulieu, chargée de formation et de mobilisation au Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT).

«On avait des secteurs où on juge que le danger est imminent, des secteurs moyens, et on a des secteurs à faibles risques», a-t-elle expliqué samedi en entrevue à LCN.

«Il faut dire que 70 % des femmes se retrouvaient dans les risques faibles, donc nous, où on est déçues, c’est dans la non-reconnaissance des lésions psychologiques et des troubles musculosquelettiques», a-t-elle poursuivi.

En ce qui concerne les lésions psychologiques, il s’agit principalement d’épuisement professionnel, de stress ou encore de dépression, alors que les problèmes de santé tels que les tendinites et les maux de dos sont considérés comme des troubles musculosquelettiques.

Les secteurs féminins sont particulièrement à risque de développer ce type de soucis de santé, notamment les infirmières qui souffrent d'épuisement professionnel, les enseignantes qui portent le poids au niveau des établissements scolaires, mais aussi les préposées aux bénéficiaires et les éducatrices de CPE.

Selon Mme Beaulieu, plusieurs femmes pourraient se retrouver dans des situations où elles devront abandonner leur travail parce qu’il n’y a pas de prévention.

«Il y a une non-reconnaissance du travail féminin ou des milieux où il y a beaucoup de femmes», a souligné la chargée de formation et de mobilisation.

Lorsque le CIAFT a noté que le projet de loi contenait des critères sexistes, le ministre a décidé de les retirer. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) se penche désormais sur la question.

«Au niveau de la CNESST, on a un trois ans devant nous pour les mécanismes de prévention», a précisé Mme Beaulieu. «On aura par ailleurs des représentants au niveau syndical, des représentants du patronat et nous, comme organisme dans la défense des droits des femmes, on va faire notre travail et on va s’assurer que la CNESST utilise l’analyse différenciée selon les sexes, parce que les données on les a et on voit les choses à travers cette lentille-là.»