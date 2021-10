Louis Crevier: la progression d'un géant

Allez sur le site web de la LHJMQ et tentez de trouver un joueur plus grand que le défenseur des Remparts de Québec, Louis Crevier. Bonne chance.

Si vous êtes toujours en train de chercher, vous pouvez arrêter. À 6 pi 8 po et 216 lb, le défenseur de 20 ans est le plus grand joueur du circuit.

Choix de septième ronde des Blackhawks de Chicago en 2020, Crevier a connu une progression à la hauteur de sa poussée de croissance au cours des dernières années. À travers la LHJMQ, les avis sont plutôt unanimes : il y a peu de défenseurs aussi efficaces en missions défensives que Louis Crevier. C’est un peu pourquoi Patrick Roy en a fait son acquisition à gros prix, l’été dernier (des choix de première et deuxième ronde et l’espoir Félix Bédard).

« À la fin de la dernière saison, on sentait qu’on avait besoin d’un défenseur capable de jouer contre les meilleurs trios adverses », a expliqué Patrick Roy.

Ce dernier espère maintenant que son gros no 24 continuera son impressionnante progression des dernières années.

CROISSANCE CONSTANTE

Lorsqu’il a été repêché par les Saguenéens de Chicoutimi en cinquième ronde du repêchage de la LHJMQ de 2017, le Centre de soutien au recrutement du circuit Courteau listait le défenseur à 6 pi 1 et 144 lb.

« Ça, ça avait été pris au début de l’année, précise-t-il. J’avais passé l’année au niveau midget espoir et, l’année d’après, je suis arrivé dans le midget AAA à 6 pi 3 po et environ 180 lb. »

La saison suivante, celle de 2018-2019, il parvient à se tailler une place à la ligne bleue des Sags. Il mesure alors 6 pi 6 po. Cette progression ne manque pas de piquer la curiosité de certaines formations de la LNH et le Lightning de Tampa Bay décide de l’inviter à son camp d’entraînement.

« Ça s’est vraiment bien passé et ça m’a ouvert les yeux. J’ai réalisé que j’étais capable de jouer avec ces gars-là. Ils nous ont gardés longtemps au camp et j’ai eu la chance de côtoyer des gars comme Victor Hedman, Steven Stamkos et Nikita Kucherov. On a fait des matchs simulés contre eux et je pouvais tenir mon bout. J’ai eu de bons commentaires et à partir de là, ç’a vraiment débloqué quelque chose. Je n’ai plus jamais regardé en arrière. »

En 2019-2020, à 6 pi 7 po, il s’impose comme une force à la ligne bleue des Sags et les Blackhawks de Chicago décident de le sélectionner au septième tour.

Maintenant, il est à 6 pi 8 po depuis deux saisons. A-t-il terminé sa croissance ?

« J’espère ! Ça commence à être assez ! », lance-t-il en riant.

CONCLURE EN BEAUTÉ

Son parcours junior tire maintenant à sa fin et il aura la chance de le conclure chez lui, à Québec, avec l’équipe junior de son enfance.

La fin de rêve, évidemment, serait de soulever la coupe du Président. Une coupe dont les Sags et lui semblaient se rapprocher, en 2019, avant que la COVID-19 ne vienne mettre un terme à la saison dans la LHJMQ et à leurs aspirations.

« C’est ma dernière année, ma dernière chance. Le but est de gagner une coupe avec les Remparts. »