«Mourir peut attendre»: le James Bond de Daniel Craig en chiffres

Le tout nouveau film de la saga des aventures de 007 déboule sur les écrans de la province le 8 octobre. Mais «Mourir peut attendre», l’un des films les plus attendus de l’année, est également la dernière fois que Daniel Craig enfile les habits – fort seyants – de l’agent secret le plus efficace du cinéma.

15 ans

Daniel Craig a incarné James Bond pendant 15 ans, sa toute première apparition dans le rôle remontant à «Casino Royale», qui avait pris l’affiche en 2006. Il avait été approché par les producteurs un an auparavant et avait exprimé des réserves, indiquant à la BBC être «conscient des défis» de la franchise qu’il considérait comme «une grosse machine qui rapporte beaucoup d’argent». Né en 1968, Daniel Craig est d’ailleurs le tout premier acteur de James Bond à avoir vu le jour après le début de la franchise cinématographique.

5 films

Daniel Craig a été l’agent 007 pendant cinq longs métrages: «Casino Royale» (2006) de Martin Campbell, «007 Quantum» (2008) de Marc Forster, «007 Skyfall» (2012) de Sam Mendes, «007 Spectre» (2015) Sam Mendes et «Mourir peut attendre» (2021) de Cary Joji Fukunaga. À l’occasion de la sortie du film, la Royal Navy britannique vient de lui accorder le titre de Commandeur, le même que celui que porte son alter ego au grand écran! Seul bémol si l’on peut dire, son rang n’est qu’honoraire et n’est dû à aucun état de service!

163 minutes

«Mourir peut attendre» est le «James Bond» le plus long de l’histoire grâce à ses 163 minutes. Le plus court? «007 Quantum», qui ne dure que 106 minutes.

4 jeux vidéo

De 2008 à 2015, Daniel Craig a prêté sa voix à quatre titres de jeux de tir à la première ou à la troisième personne. Il s’agit de «007: Quantum of Solace», «GoldenEye 007», «James Bond 007: Blood Stone» et «James Bond: World of Espionage».

25 millions $ US

Après «007 Spectre», l’acteur avait déclaré être fatigué de ce rôle et avoir envie de raccrocher son pistolet et sa licence de tuer. Il avait aussi indiqué que la seule raison pour laquelle il accepterait de jouer dans un autre film serait... l’argent. Selon la publication américaine «Variety», les producteurs de la franchise lui auraient offert 25 millions $ US pour jouer dans le film de Cary Joji Fukunaga.

85 consommations

En quatre films – c'est-à-dire excluant «Mourir peut attendre» -, le Bond de Daniel Craig a bu pas moins de 85 consommations d’alcool, ce qui fait de lui le 007 le plus porté sur la boisson, la moyenne par film étant de 21 verres. Dans «Casino Royale», il boit 26 «drinks» - le record – et dans «007 Spectre», 25.

3,58 milliards $ US

Les quatre premiers «James Bond» dont Daniel Craig est le héros ont rapporté pas moins de 3,58 milliards $ US au box-office international. Le film le plus rentable de toute la franchise? «007 Skyfall», qui a engrangé quelque 1,21 milliard $ US aux guichets mondiaux. En calculant le box-office ajusté avec l’inflation, le deuxième film le plus populaire est «Opération Tonnerre» (1965) avec Sean Connery, grâce à des recettes de 1,12 milliard $ US.

250 millions $ US

Selon le site ScreenRant, «Mourir peut attendre» est le «James Bond» le plus cher de l’histoire puisqu’il aurait coûté 250 millions $ US. Jusqu’à présent, le record était détenu par «007 Spectre», dont la facture s’élevait à 245 millions $ US. Et la rumeur veut que le budget de promotion des «James Bond» soit pharaonique... «The Hollywood Reporter» parle de sommes tournant autour de 200 à 250 millions $ US.