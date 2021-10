Nathan Gaucher: sous l’œil des recruteurs

Les Remparts de Québec n’ont vu aucun de leurs porte-couleurs être repêché en première ronde du repêchage de la LNH depuis la sélection de Mikhail Grigorenko par les Sabres de Buffalo au 12e rang au total en 2012. Cette disette de neuf ans pourrait prendre fin cette année.

• À lire aussi: La patience a payé

• À lire aussi: Une relation qui traverse le temps

• À lire aussi: Remparts: saine compétition devant le filet

• À lire aussi: Louis Crevier: la progression d'un géant

L’attaquant Nathan Gaucher attire les regards des recruteurs de la LNH depuis son entrée dans la LHJMQ lors de la saison 2018-2019, mais particulièrement depuis l’an dernier.

À sa deuxième saison dans la LHJMQ, le centre droitier de 6 pi 3 po et 207 lb a éclos autant en attaque que défensivement, terminant la saison au premier rang des pointeurs des Diables rouges avec 31 points en 30 matchs mais, en plus, en étant choisi parmi les trois finalistes au trophée Guy-Carbonneau remis annuellement au meilleur attaquant défensif dans la LHJMQ. Évidemment, Gaucher est arrivé davantage confortable à sa deuxième saison dans la LHJMQ et c’est en partie ce qui peut expliquer sa progression de l’an un à l’an deux. Mais la clé de son succès a été évidente dès ses premières enjambées au camp d’entraînement : sa vitesse sur patin, une lacune à sa saison de 16 ans, n’en était plus une.

« Quand je suis arrivé dans la ligue, j’ai réalisé que ma vitesse était moins adaptée au hockey junior. Dans les rangs inférieurs, que ce soit midget AAA ou bantam, je faisais partie des meilleurs patineurs de mes équipes. Par contre, la marche entre le midget et le hockey junior est haute. Il fallait que j’améliore ça puisque j’ai toujours en arrière-pensée mon plan de jouer au hockey professionnel. Je sais que la marche est encore plus énorme entre le junior et le pro. Mon but n’est donc pas seulement d’atteindre un niveau de jeu de hockey junior, mais d’être au niveau professionnel et de continuer à m’améliorer. »

Patrick Roy a été à même de constater la progression dans le jeu de celui qu’il avait repêché au huitième rang au total du repêchage de la LHJMQ en 2018.

« Tout le crédit lui revient. Il est arrivé au camp d’entraînement avec une nouvelle vitesse et le déclic s’est fait pour lui durant la saison. Il a pris confiance en son côté offensif. C’est un gros bonhomme qui patine bien et qui est capable d’être physique. Ce n’est pas un gars qui va marquer 50 buts mais qui joue bien sur 200 pieds et c’est important pour lui de se souvenir de ça. C’est pour cette raison qu’on l’aime et que les équipes de la LNH aussi. »

DÉSIR DE GAGNER

Au-delà de ses aptitudes individuelles, Roy aime par-dessus tout le désir insatiable de gagner de Gaucher, que ce soit dans les matchs ou dans les entraînements.

« J’adore son côté compétitif. C’est formidable comme il aime la compétition et déteste perdre. Comme je leur ai dit, si je peux leur enseigner comment je détestais perdre, ce sera un héritage que je pourrai leur laisser et qui pourra aider l’équipe », mentionne Roy.

« Ç’a toujours fait partie de moi, renchérit quant à lui l’attaquant. Je n’aime vraiment pas perdre. Avant, je le canalisais un peu moins bien mais là je le gère mieux. C’est important pour l’équipe : tu peux être fâché de perdre mais tu dois démontrer que tu peux revenir fort le match suivant. J’ai des moments de frustration et je les vis. Dans l’autobus après une défaite, je suis silencieux mais le lendemain j’arrive à l’aréna et je me prépare pour ne plus que ça arrive. »