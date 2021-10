Orignal déplacez-vous vers lui...

Tandis que de nombreux chasseurs tentent de déjouer notre plus grand mammifère en demeurant assis dans une cache, d’autres partent carrément à ses trousses.

Un des nemrods les plus renommés de la province, Michel Therrien, m’expliquait qu’il se prélève maintenant de plus en plus de beaux mâles avec régularité lorsque les bonnes méthodes de traque sont appliquées. Voici l’essentiel des propos de ce chroniqueur et guide au sujet des techniques de chasse dynamiques qu’il enseigne dans le but de prélever le roi de la forêt :

Signes apparents

Un des éléments qu’il considère comme étant crucial pour atteindre le succès escompté est la découverte d’un indice frais démontrant, hors de tout doute, la présence d’un orignal, comme une souille récente et odorante par exemple ou un frottage présentant une écorce fraîchement dégarnie. Dès ce moment, le chasseur sait qu’un mâle est actif et plus vulnérable sur son territoire. Cependant, pour trouver de précieuses indications du genre, il faut souvent sortir des chemins forestiers et des routes carrossables. Ce type d’indices se retrouve fréquemment au sein d’écosystèmes spécifiques que des communautés d’orignaux choisissent pour échapper aux amateurs et aux prédateurs. « Un parcours de chasse fine effectué directement dans son habitat, c’est un peu comme un pêcheur qui exploite un lac en laissant traîner un leurre derrière son embarcation, explique de façon imagée ce pro. Inévitablement, il découvrira des fosses poissonneuses et il en est de même pour la traque de l’orignal, car d’un pas à l’autre et d’un regard à l’autre, on finit par déboucher à un moment donné sur des indices et à entendre un call d’orignal ». Le chasseur explorateur dénichera et accumulera des informations pertinentes au dénouement de son séjour et parfois pour la journée même ou la minute suivante. Il faut donc être constamment en état d’éveil quand on se déplace.

En mouvement

Il arrive, assez régulièrement, qu’un nemrod assis dans une cache obtienne une réponse après un appel qu’il a émis, mais que suite à une certaine analyse, le mâle impliqué devienne subitement méfiant tout en se désintéressant de la provocation entendue. En réfléchissant bien à ce type de scénario, on peut comprendre que certains bucks demeurent suspicieux sur l’origine douteuse d’un call provenant d’une femelle apparemment en rut, mais bizarrement stationnaire, invisible et à six mètres du sol. La méfiance de l’animal sera encore plus grande si l’appel en question provient d’un milieu trop ouvert comme au centre d’un bûcher à un moment de la journée où la température est chaude et peu tempérée à cet endroit. La chasse fine en callant subtilement et en se déplaçant stratégiquement n’oblige pas un mâle à se faire téléguider à un emplacement piégé et désigné par un chasseur, mais plutôt à se laisser naturellement découvrir là où il a décidé d’être en raison de la pression de chasse autour, de la fraîcheur obtenue ou, tout simplement, car une femelle se trouve à ses côtés. Ce type d’approche tout en subtilité engendrera une méfiance moindre chez ce grand cervidé puisqu’il se retrouvera au sein d’un habitat qu’il a choisi lui-même en fonction de ses critères de survie à lui. Ce soudain faux sentiment de sécurité provoquera une réaction plus animale de sa part et, conséquemment, moins suspicieuse face au chasseur qui s’approchera de lui en effectuant d’excellentes vocalises. Dès lors, si vous prenez les précautions nécessaires, il pourrait y avoir des possibilités de contacts visuels avec la bête ciblée. Souvenez-vous qu’une traque vers des orignaux n’a rien à voir avec une randonnée pédestre.

À proximité

Quand on traque les orignaux en se comportant comme ils le font et en allant vers eux, ils tombent à l’occasion aveuglément dans les subterfuges improvisés. Quand on arrive sur eux en plein bois, le doute est moindre, et là, ils se retrouvent proches de nous et parfois même très près. C’est de cette façon que plusieurs archers réussissent à les prélever ainsi à courte portée. En réduisant la distance de tir, on limite bien évidemment les risques d’une mauvaise exécution et de blessures. Un des conseils à retenir est donc de diminuer la taille du grossissement de la lunette de tir, car si votre télescope est à 9 X et que l’orignal est à 15 mètres, ce sera fort difficile d’avoir une bonne vue d’ensemble. Michel conseille aussi de porter du linge silencieux et de tenir son arme dans ses mains et non en bandoulière, car lorsque ça regorge d’indices autour de nous, il suffit d’une seconde pour que l’orignal apparaisse là devant nos yeux.

Hyper vigilant

« Ce qui est vivifiant avec la traque et la chasse fine de l’orignal c’est que nos sens doivent toujours être en alerte afin de voir avant d’être vu, entendre avant d’être entendu et il faut aussi se préoccuper de la direction du vent pour ne pas l’avoir à notre désavantage », précise Michel Therrien. Les traqueurs performants sont souvent constamment en état d’alerte et ils savent comment visualiser et où regarder afin de dénicher non pas un orignal au complet, mais un dos, une oreille ou le coin d’un panache qui rayonne au soleil. Considérant leurs capacités auditives, un bon adepte va également savoir instinctivement comment faire oublier un léger cassement de branches qu’il aura provoqué sous ses pas en effectuant un petit call de prise de contact ou un ébrouement afin de lui faire croire rapidement que le bruit entendu ne provient pas d’un intrus, mais plutôt d’un autre congénère. La traque de l’orignal en contexte de déplacement exige d’être dans un état d’hyper vigilance tout en faisant des pauses stratégiques pour écouter la forêt et faire corps avec elle. Pour réussir un parcours de chasse fine, il faut savoir bien épouser dans ses mouvements les formes de l’habitat en ne se déplaçant pas en ligne droite, mais plutôt en serpentant à travers divers écosystèmes. Il faut se demander, par conséquent, par où un orignal passerait s’il empruntait telle coulée, tel plateau ou bien un sommet de montagne et faire comme lui. Penser comme un orignal, c’est aussi faire des pauses comme le font tous les spécimens qui broutent, qui sentent et qui s’attardent visuellement sur quelque chose. C’est le rythme qui compte et si vous avancez trop rapidement, vous risquez d’être perçu comme un prédateur et non pas comme un cervidé. Il est très rare de se faire reprocher d’aller trop lentement quand on se déplace en plein cœur d’un habitat vedette parsemé d’indices de présence. Il ne faut surtout pas être impatient. Il faut donc retenir qu’avec la technique de la chasse fine, le parcours est souvent plus important que la destination à atteindre. C’est pourquoi le temps aura moins d’importance dans notre journée, car finalement, ce sera à n’importe quelle heure du jour que la rencontre tant espérée pourrait survenir.

Pour en savoir plus, visitez le site www.micheltherrien.com ou ses comptes Facebook et Instagram.