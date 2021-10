(Re)découvrir Oscar Isaac en cinq films

Dans le film d’animation «La famille Addams 2», Oscar Isaac reprend le doublage du personnage de Gomez Addams, père de cette famille si particulière. À 42 ans, Óscar Isaac Hernández Estrada - de son nom complet - a le vent dans les voiles puisqu’on vient de l’apprécier dans «The Card Counter» et qu’on va bientôt l’admirer en Duc Leto Atreides dans l’excellent «Dune» de Denis Villeneuve.

«Une vie de mensonges» (2008)

Sa première apparition au grand écran remonte à 1998, dans le film «Illtown» où il incarne un «poolboy», jeune homme chargé de l’entretien d’une piscine. Le diplômé de la prestigieuse école Julliard de New York accumule ensuite les seconds rôles, jouant sur son physique «exotique» pour incarner Joseph dans «La Nativité», Federico García Lorca dans la pièce de théâtre «Beauty of the Father» ou encore Roméo dans le «Roméo et Juliette» présenté par le Delacorte Theater. On le remarque dans «Une vie de mensonges» où il devient Bassam, un Irakien collaborateur de l’agent de la CIA, Roger Ferris (Leonardo DiCaprio). Les années suivantes, il travaille avec Ridley Scott pour «Robin des bois», Zack Snyder pour «Coup interdit», Madonna pour «W.E. : Wallis & Édouard», et il est du générique de «La peur dans la peau: l'héritage de Bourne».

«Être Llewyn Davis» (2013)

Puis, les frères Joel et Ethan Coen lui confient le rôle principal de Llewyn Davis, chanteur folk qui, en 1961, a du mal à percer. Musicien – il a été le guitariste du groupe The Blinking Underdogs et a fait la première partie de Green Day -, l’acteur joue et chante. Le long métrage remporte le Grand Prix au Festival de Cannes et Oscar Isaac est nommé dans la catégorie du meilleur acteur aux Golden Globes. L’année suivante, il partage l’affiche avec Jessica Chastain dans «A Most Violent Year» lorsque le réalisateur J.C. Chandor le choisit pour remplacer Javier Bardem.

«Ex Machina» (2014)

Décidé à se concentrer sur des rôles significatifs, Oscar Isaac accepte le rôle de Nathan Bateman, patron de la compagnie qui développe Ava (Alicia Vikander), une androïde, dans ce long métrage de science-fiction d’Alex Garland, auteur du roman «La plage». Le succès de «Ex Machina» est immédiat; l’Académie des Oscars le nomme dans la catégorie du meilleur scénario et celle des meilleurs effets visuels Le film est primé dans cette dernière. Puis, l'acteur passe du temps à Montréal.

«Star Wars, épisode VII : le réveil de la force» (2015)

La consécration arrive lorsque J.J. Abrams le choisit pour incarner Poe Dameron, pilote de la résistance dans le tout nouveau film de la saga créée par George Lucas. «J.J. m’a dit qu’il s’agissait d’un personnage intense, héroïque et dramatique, et qu’il me m’avait pas encore vu dans un rôle comme ça. Je ne savais pas si je pouvais rendre le personnage intéressant et je ne savais pas pourquoi [J.J. m’avait choisi], moi, et pas quelqu’un d’autre», explique-t-il dans les pages du magazine «GQ». Il se livre alors à un examen de carrière. «Je me suis demandé quel était le point commun entre les trois derniers personnages que j’avais jouée. Et j’ai remarqué chez eux une certaine mélancolie, de la colère et une impression de ne pas être à leur place.»

«Opération finale» (2018)

Oscar Isaac reprend son rôle de Poe Dameron en 2017 dans «Star Wars: les derniers Jedi» puis en 2019 dans «L'Ascension de Skywalker». Mais il en a assez. En juin 2020, il déclare à «Vanity Fair»: «J’ai aimé le défi de ces films et le fait de travailler avec une équipe énorme d’artistes et d’acteurs incroyables. C’était très amusant. Mais ce n’est pas ce que je veux faire. Ce qui m’intéresse est de faire des films indépendants et de travailler avec des gens qui m’inspirent.» Il se lance donc dans la production et joue dans «Opération finale», le temps duquel il se métamorphose en agent du Mossad, les services secrets israéliens, à la poursuite d’Adolf Eichmann. Le long métrage est actuellement disponible via Netflix... en attendant «Dune».