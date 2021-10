Remparts: saine compétition devant le filet

Fabio Iacobo a dû mettre son ego de côté, la saison dernière, lorsque les Tigres de Victoriaville lui ont préféré Nikolas Hurtubise pour la majorité de leur route vers la Coupe du Président. Fraîchement débarqué à Québec, il entame maintenant sa dernière saison junior comme partant de l’équipe hôtesse de la Coupe Memorial. Mais s’il a, à nouveau, à mettre son ego de côté, il n’hésitera pas à le faire.

En plus de Iacobo, les Remparts de Québec miseront sur le gardien de 18 ans William Rousseau devant le filet. Après une première saison difficile dans la LHJMQ, lors de laquelle il n’a vu que très peu d’action, le Trifluvien aura des choses à prouver cette année.

« On est des partenaires, mentionne Iacobo. Je veux qu’il soit à son meilleur et j’imagine que c’est la même chose pour lui. On a tous le même but soit de gagner, et ce, que soit moi ou lui devant le filet. Je vais toujours être là pour le soutenir et on doit se pousser à notre meilleur dans le but d’avoir du succès. »

« Notre relation est géniale, ajoute quant à lui Rousseau. C’est important de toujours vouloir être meilleur que l’autre, ça nous aide à se pousser mutuellement. »

Une lutte féroce, mais saine, à l’interne, est ce que tout entraîneur-chef espère de ses gardiens de but. Et Patrick Roy n’en fait pas exception.

« Fabio, c’est un gars d’équipe. À la fin de la journée, on veut deux bons gardiens de but. Tu es toujours avantagé quand tu as deux gardiens de qualité. Victoriaville en a été le parfait exemple l’an dernier. Nikolas Hurtubise n’a pas joué tous les matchs et Fabio a été un joueur-clé lors du match no 3 de la finale quand les Tigres perdaient 0-3 et ont remonté pour l’emporter en prolongation. »

COMPÉTITION INTERNE

Pas de doute, avec le retour souhaité d’un calendrier complet de 68 parties, les Remparts auront besoin de l’apport de leurs deux gardiens de but. Dans le cas de Rousseau, c’est exactement ce qu’il a l’intention de démontrer.

« Je n’ai pas beaucoup joué l’an dernier mais j’ai beaucoup pratiqué, a rappelé celui qui n’a pris part qu’à huit matchs l’an dernier. Cette année, avec l’expérience des pratiques, j’ai commencé à sortir de ma zone de confort. C’est un aspect sur lequel je travaille beaucoup avec [l’entraîneur des gardiens] Pascal Lizotte.

« Que l’équipe soit allée chercher un gardien de 20 ans ne change rien à ma façon de jouer. Mon objectif était de me battre pour le poste de no 1 et c’est encore le cas. Nous vivons dans un monde où il faut continuellement se prouver et en faire toujours plus dans l’espoir que les résultats viennent avec. »

FINIR EN BEAUTÉ

Après avoir vécu l’euphorie d’un championnat la saison dernière avec les Tigres, Iacobo espère pouvoir revivre ce moment dans l’uniforme des Remparts.

« Quand tu es repêché dans la LHJMQ, c’est la première chose à laquelle tu penses. Chaque garçon rêve de remporter une coupe. De le faire ici, à Québec, devant une foule de plus de 2000 spectateurs comme c’était la limite l’an dernier, ce serait spécial. »

Mais une coupe, ça ne se gagne pas en septembre. Ni en octobre, ni même en avril, note-t-il d’ailleurs.

« À date, je pense qu’on a les ressources. Par contre, on devient une bonne équipe en faisant face à de l’adversité. C’est ce qui va nous rendre meilleurs. Une saison de 68 matchs, ça vient avec des hauts et des bas. On va vivre plusieurs événements qui vont contribuer à créer une chimie d’équipe. »

L’alignement des Remparts 2021-2022

Attaquants

8 Pier-Olivier Roy

9 Théo Rochette

11 James Malatesta

15 Zachary Bolduc

18 Viljami Marjala

19 Mikaël Huchette

21 Zachary Gravel

23 Davis Cooper

28 Kassim Gaudet *

39 Rylan Bowers

67 Christophe Farmer

90 Xavier Filion

91 Nathan Gaucher

Défenseurs

13 Mathieu Wener

14 Nicolas Savoie

20 Evan Nause

24 Louis Crevier

26 Samuel Lachance *

47 Charle Truchon

49 Édouard Cournoyer

55 Brendan Bay

83 Vsevolod Komarov *

Gardiens

30 Fabio Iacobo

35 William Rousseau

* Recrues