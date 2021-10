Trigone: une firme confondue avec une autre

Une firme de consultation en gestion a reçu une série de commentaires négatifs à la suite du reportage de l’émission «La Facture», qui annonçait la perte de licences de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) d'Habitations Trigone.

Le nom de cette firme de consultation? Groupe Trigone qui regroupe des consultants en amélioration de performance.

«Nous sommes très fiers de la réputation que nous avons bâtie au fil des ans, et des relations positives que nous avons établies avec nos clients, partenaires, collaborateurs et conseillers. Il est donc important pour nous de veiller à ce qu’il n’y ait aucune confusion entre notre firme et le constructeur de projets domiciliaires dont il est question ici», a déclaré Samuel Maugard, consultant en stratégie marketing et communication des organisations, pour Groupe Trigone, dans un communiqué.

Habitations Trigone détenait 19 licences de construction d’immeubles vendus en copropriétés ou loués. Comme les licences sont annulées, les travaux doivent cesser sur tous les chantiers, et ce même si ce sont des sous-traitants qui effectuent le travail.